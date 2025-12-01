سی‌وهشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های ایران که به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی بزرگسالان و حضور در بازی‌های کشور‌های اسلامی از ۳۰ مهرماه متوقف شده بود، از امروز (دوشنبه، ۱۰ آذرم) با برگزاری پنج دیدار از هفته پنجم پیگیری شد.

در یکی از بازی‌های مهم این هفته از ساعت ۱۶:۰۰ تیم هپکوی اراک و سایپا در سالن فدراسیون هندبال مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این بازی با نتیجه ۲۵ بر ۲۳ به سود سایپا تمام شد. اکنون شاگردان محمدرضا رجبی با پنجمین برد پیاپی در صدر جدول قرار دارند.

در دیگر بازی‌های این هفته صنعت مس کرمان در خانه برابر فرازبام خاییز دهدشت به میدان رفت و با نتیجه ۳۲ بر ۲۳ به برتری رسید. سنگ آهن بافق در خانه میزبان نفت و گاز گچساران بود که با نتیجه ۲۹ بر ۲۶ پیروز شد. استقلال کازرون برابر سپاهان نوین با حساب ۲۷ بر ۲۵ و نیروی زمینی سبزوار برابر پرواز هوانیروز تهران با نتیجه ۳۰ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند.

نتایج بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:

استقلال کازرون ۲۷ – سپاهان نوین ۲۵

نیروی زمینی سبزوار ۳۰ – پرواز هوانیروز ۲۰

صنعت مس کرمان ۳۲ – فرازبام خاییز دهدشت ۲۳

سنگ آهن بافق ۲۹ – نفت و گاز گچساران ۲۶

سایپای تهران ۲۴ – هپکو اراک ۲۲

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان در پایان هفته پنجم: (بدون در نظر گرفتن تفاضل گل)

سایپا ۱۰ امتیاز

سپاهان ۸ امتیاز

استقلال کازرون ۸ امتیاز

مس کرمان ۸ امتیاز

پرواز هوانیروز ۴ امتیاز

فرازبام خاییز دهدشت ۴ امتیاز

نیروی زمینی سبزوار ۴ امتیاز

سپاهان نوین ۲ امتیاز

سنگ آهن بافق ۲ امتیاز

هپکو اراک صفر امتیاز

نفت و گاز گچساران صفر امتیاز