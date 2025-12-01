باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی فوتسال زنان از امروز (دوشنبه، ۱۰ آذر) آغاز شد و تیم‌های اسپانیا و آرژانتین با پیروزی مقابل رقبا به نیمه‌نهایی صعود کردند.

ابتدا تیم‌های آرژانتین و کلمبیا به مصاف هم رفتند که آرژانتین موفق شد چهار بر یک حریفش را شکست بدهد و به عنوان اولین تیم راهی دور نیمه‌نهایی شود. در ادامه اسپانیا و مراکش برابر هم قرار گرفتند که اسپانیا با برتری شش بر یک به عنوان دومین تیم راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

قضاوت دیدار اسپانیا با مراکش را گلاره ناظمی و زری فتحی دو داور فوتسال ایران بر عهده داشتند.

منبع: ایسنا