ستاره بارسلونا اعتراف کرد که به واسطه پدرش که مراکشی است به این فکر کرده بود که برای تیم ملی این کشور بازی کند.

لامینه یامال پس از درخشش در بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در حال تبدیل شدن به یک ستاره نوظهور در فوتبال جهان است.

او در شرایطی در ۱۸ سالگی تبدیل به یکی از مهره‌های اصلی اسپانیا شده که به دلیل ریشه‌های خانوادگی‌اش، می‌توانست برای مراکش نیز بازی کند.

یامال در اسپلوگز د لوبرگات در نزدیکی بارسلونا متولد شد. مادرش اهل گینه استوایی است، در حالی که پدرش مراکشی است و امکان بازی در این کشور را هم داشت.

با این حال یامال در سال ۲۰۲۳ و در حالی که تنها ۱۶ سال و ۵۷ روز سن داشت، اولین بازی خود را برای تیم ملی اسپانیا انجام داد.

او در برنامه تلویزیونی CBS با عنوان ۶۰ دقیقه وقت اضافه، توضیح داد که به طور جدی به بازی برای مراکش فکر کرده است. وی گفت: این فکر را در سرم داشتم که می‌توانم برای مراکش بازی کنم. مراکش تازه به نیمه نهایی جام جهانی رسیده بود. اما حقیقت این است که هرگز واقعاً به آن شک نکردم. با وجود تمام عشق و احترامی که به مراکش دارم، همیشه می‌خواستم در مسابقات قهرمانی اروپا شرکت کنم و اینجا در اروپا بازی کنم.

یامال درباره دلیل خود برای انتخاب تیم ملی اسپانیا اینطور گفت: فوتبال اروپا به طور گسترده‌تری دنبال می‌شود و از نظر بین‌المللی رقابتی‌تر است. برای بارسا بازی می‌کنم و می‌خواستم این فرصت را داشته باشم که قهرمان اروپا شوم. به این هدف رسیده‌ام و می‌خواستم وقتی در جام جهانی بازی می‌کنم، شانس قهرمانی داشته باشم.

وی اظهار داشت: همیشه به مراکش علاقه خواهم داشت؛ این کشور من هم هست. اگر برای آنها بازی می‌کردم، عجیب یا بد نبود. در نهایت، آنچه مهم بود این بود که توانستم با اسپانیا در مسابقات قهرمانی اروپا بازی کنم. من در اسپانیا بزرگ شدم و احساس می‌کنم که این کشور نیز کشور من است.

منبع: ایرنا