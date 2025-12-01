باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا غلامی، مدیریت بحران استانداری فارس، با صدور هشدار زرد آلودگی هوای این استان، اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به سطح ناسالم برای گروه‌های حساس، ستاد مدیریت بحران استان با محوریت حفظ سلامت مردم به ویژه کودکان، سالمندان و بیماران، تصمیمات لازم را اتخاذ کرد.

او افزود: بر این اساس، برای روز سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه، کلیه فعالیت‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان به صورت مجازی برگزار خواهد شد. این اقدام با هدف کاهش تردد و قرار نگرفتن دانش‌آموزان و دانشجویان در معرض هوای آلوده صورت گرفته است.

غلامی در ادامه به بخش دیگری از این تصمیمات اشاره کرد و گفت: همچنین به منظور حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه آنان، بانوان کارمند دستگاه‌های اجرایی استان که دارای فرزند (دیپلم و پایین‌تر) هستند، می‌توانند با تأیید مدیران خود، در این روز به صورت دورکار فعالیت کنند.

مدیر مدیریت بحران استانداری فارس خاطرنشان کرد: این تصمیمات با استناد به گزارش‌های اداره کل حفاظت محیط زیست و اداره کل هواشناسی استان و پس از بررسی در ستاد مدیریت بحران و با موافقت استاندار محترم اتخاذ شده است. از همه شهروندان به ویژه گروه‌های حساس درخواست می‌شود از فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی را رعایت کنند.

او در پایان از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی برای اجرای به موقع این تصمیمات تشکر کرد و گفت: پایش مستمر کیفیت هوا ادامه دارد و تصمیمات آتی بر اساس آخرین گزارش‌های کارشناسی و با اولویت سلامت عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: استانداری فارس