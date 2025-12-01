شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت نامناسب اسفالت جاده بستان آباد به بناب گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که جاده بستان آباد به بناب در آذربایجان شرقی به دلیل آسفالت بی کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و اهالی این منطقه برای تردد در این جاده با مشکلاتی مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.



متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر و خسته نباشید وضعیت آسفالت جاده بستان آباد به بناب خیلی در وضعیت مطلوبی نیست. از هر طرف جاده آسفالت بی کیفیت گذاشته‌اند. مادر من دیسک کمر دارد و از وقتی که مجبور شدیم این جاده را تردد کنیم، دیسک کمرش بدتر شده است. اگر آسفالت درست حسابی باشد این اتفاق نمی‌افتاد. آدم سالم هم کمر درد می‌گیرد با وضعیت آسفالت و چاله‌ها چه برسد به کسی که دیسک کمر دارد. خواهشمندم لطف کنید به این موضوع بپردازید. خیلی ممنونم

