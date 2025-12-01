شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از وضعیت نامناسب اسفالت جاده بستان آباد به بناب گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است که جاده بستان آباد به بناب در آذربایجان شرقی به دلیل آسفالت بی کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و اهالی این منطقه برای تردد در این جاده با مشکلاتی مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
 
متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر و خسته نباشید وضعیت آسفالت جاده بستان آباد به بناب خیلی در وضعیت مطلوبی نیست. از هر طرف جاده آسفالت بی کیفیت گذاشته‌اند. مادر من دیسک کمر دارد و از وقتی که مجبور شدیم این جاده را تردد کنیم، دیسک کمرش بدتر شده است. اگر آسفالت درست حسابی باشد این اتفاق نمی‌افتاد. آدم سالم هم کمر درد می‌گیرد با وضعیت آسفالت و چاله‌ها چه برسد به کسی که دیسک کمر دارد. خواهشمندم لطف کنید به این موضوع بپردازید. خیلی ممنونم

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

 

برچسب ها: آسفالت فرسوده ، راه و شهرسازی ، معضلات شهری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
گلایه اهالی روستای ده محمدا آسفالت فرسوده + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
فرسودگی آسفالت رانندگان گناباد را به دردسر انداخت + عکس
رنجش رانندگان از فرسودگی آسفالت در شهربابک
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاخیر در واریز کالابرگ خانواده ها را به دردسر انداخت
گلایه اهالی روستای قلی جاجرم از مسدود شدن جاده
دود نیروگاه شهید مفتح کبودرآهنگ نفس اهالی را تنگ کرد + فیلم
هدررفت آب اهالی روستای بکیان مرودشت را به دردسر انداخت + فیلم
مشکلات ترکیدگی شاه لوله آب در منطقه بهارستان آبادان از زبان شهروندخبرنگار + فیلم
خریداران کوئیک در صف انتظار تحویل خودرو
افتتاح نمایشگاه کارآفرینی بانوان بسیجی در روستای کاریز کهندل جنت آباد + عکس
معلمان حق التدریس آزاد همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
رنجش شهروندان از وضعیت نامناسب آسفالت جاده بستان آباد به بناب
آخرین اخبار
رنجش شهروندان از وضعیت نامناسب آسفالت جاده بستان آباد به بناب
معلمان حق التدریس آزاد همچنان در انتظار تبدیل وضعیت
افتتاح نمایشگاه کارآفرینی بانوان بسیجی در روستای کاریز کهندل جنت آباد + عکس
تاخیر در واریز کالابرگ خانواده ها را به دردسر انداخت
خریداران کوئیک در صف انتظار تحویل خودرو
هدررفت آب اهالی روستای بکیان مرودشت را به دردسر انداخت + فیلم
مشکلات ترکیدگی شاه لوله آب در منطقه بهارستان آبادان از زبان شهروندخبرنگار + فیلم
گلایه اهالی روستای قلی جاجرم از مسدود شدن جاده
دود نیروگاه شهید مفتح کبودرآهنگ نفس اهالی را تنگ کرد + فیلم
نمایی از پاییز هزار رنگ چشمه قاسم گرگان از لنز دوربین شهروندخبرنگار
کاهش سن بازنشستگی درخواست زنان روستایی شد