باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران فردا یازدهم آذرماه طرح زوج و فرد از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۸:۳۰ عصر از درب منازل در تهران اجرا می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌نماید.

قابل ذکر است تردد خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران بلامانع است.

قابل ذکر است صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع خواهد بود.