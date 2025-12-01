باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه، فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران به استثنای ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روز سه شنبه ۱۱ آذر ماه بصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

ضمناً؛ اولویت با گروه‌های حساس و همکاران خانم (دارای فرزند خردسال و در مقطع ابتدایی) است. همچنین در سایر استان ها تمهیدات مذکور با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ گردد.