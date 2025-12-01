باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی شامگاه دوشنبه در نشست بین‌المللی همکاری‌های سینمایی که همزمان با برگزاری چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مقامات فرهنگی و سینمایی کشورهای مختلف در شیراز برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به میهمانان خارجی، از برگزارکنندگان جشنواره که برای اولین بار خارج از پایتخت برگزار شد تشکر کرد.

او ضمن قدردانی بابت برگزاری چنین نشستی برای نخستین بار، افزود: این نشست با هدف شناسایی ظرفیت‌های همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر در حوزه فرهنگ و هنر، به خصوص سینما، برپا شده است

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: با بسیاری از کشورهای مختلف، تجربه همکاری مشترک داریم و باید دامنه این تجارب، به خصوص در حوزه فرهنگی، به سایر کشورها نیز گسترش یابد.

بقایی با اعلام آمادگی بخش دیپلماسی فرهنگی وزارت امور خارجه در زمینه توسعه تبادلات بین‌المللی فرهنگی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: در دنیایی که به نحو بسیار در معرض سیطره زور و تزویر قرار دارد، برگزاری چنین نشست‌هایی موقعیت خوبی برای پاسداشت انسانیت و فائق آمدن بر هر چیزی است که انسان‌ها را از هم دور می‌کند.

