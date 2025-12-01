دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی از اسرائیل خواست تا «گفتگوی قوی و واقعی با سوریه را حفظ کند».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، عصر دوشنبه در پستی در Truth Social ادعا کرد که محمد الجولانی، رئیس جمهور موقت سوریه، سخت تلاش می‌کند تا نتایج مثبت را تضمین کند و سوریه و اسرائیل از یک رابطه طولانی و مرفه برخوردار باشند.

ترامپ مدعی شد که این یک فرصت تاریخی است که بر اساس موفقیتی که قبلاً در دستیابی به صلح در خاورمیانه به دست آمده است، بنا می‌شود.

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت که ایالات متحده از نتایج حاصل از تلاش و عزم راسخ در سوریه بسیار راضی است.

وی افزود که واشنگتن «تمام تلاش خود را می‌کند تا اطمینان حاصل کند که دولت سوریه به آنچه برنامه‌ریزی شده است، که یک دستاورد اساسی است، برای ساختن یک کشور واقعاً مرفه، ادامه می‌دهد.»

رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که یکی از چیز‌هایی که به سوریه کمک زیادی کرد، پایان دادن به تحریم‌های بسیار سخت و دردناک بود و خاطرنشان کرد که سوریه، رهبری و مردم آن واقعاً از این موضوع قدردانی می‌کنند.

ترامپ در حالی چنین پیشنهادی را مطرح کرده است که رژیم صهیونیستی به بهانه مبارزه با نیرو‌های حماس بار‌ها به بخش‌هایی از خاک سوریه حمله کرده و غیرنظامیان را کشته است.

منبع: رویترز