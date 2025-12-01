رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا گفت: ارائه خدمات در مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری تعطیل نبوده و طبق روال عادی ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محسن باسره با اشاره به غیر حضوری شدن ادارات در تهران و برخی از کلان شهرها گفت: باتوحه به مصوبه کارگروه های اضطرار آلودگی هوا در تهران و کلان شهرهایی که درگیر آلودگی هوا هستند، بسباری از ادارات و مراکز خدمات رسان در روز سه شنبه (۱۱ آذر) شامل دورکاری شدند که این موضوع در خصوص مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری صدق نمی کند.

وی افزود: کلیه مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری سطح کشور همچون روزهای گذشته فعال بوده و ارائه خدمات به هموطنان عزیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا تاکید کرد: هموطنان عزیز حتماً قبل از مراجعه به مرکز تعویض پلاک و شماره گذاری نسبت به اخذ نوبت اینترنتی اقدام و در ساعت مشخص شده مراجعه و خدمات دریافت نمایند.

