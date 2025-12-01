باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر رضایی با بیان اینکه ثبت‌نام حج تمتع از روز شنبه ۱۵ آذرماه در سراسر کشور و به تناسب هر استان آغاز می‌شود، گفت: اولویت تشرف افرادی که در سال ۱۳۹۹ جهت تشرف به حج ثبت نام کرده و تاکنون وجوه خود را برداشت نکرده اند و به علت شیوع کرونا از این سفر بازماندند همچنان برقرار است و این دسته از متقاضیان می‌توانند نسبت به انتخاب کاروان، اقدام و به حج مشرف شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه این افراد در سال ۹۹ واریز وجه داشته‌اند و مبالغ به صورت ارزی برای آنها ذخیره شده است می‌توانند پس از آغاز مرحله ثبت نام قطعی، متناسب با استان محل سکونت و طبق اطلاعیه سازمان حج و زیارت، به سامانه «حج من» my.haj.ir مراجعه و با پرداخت وجه مابه التفاوت اقدام به نام نویسی نمایند.

رضایی تصریح کرد: متقاضیان در صورت عدم تمایل به تشرف، امکان واگذاری اولویت های خود را به بستگان درجه یک و حتی سایر افراد دارند.

منبع: حج ‌و زیارت