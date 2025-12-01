باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور درمورد سلیقه‌ای بودن ثبت سفارش و تامین ارز ورادات نهاده‌های دامی گفت: سامانه و ضوابط ثبت سفارشی که تعیین شده بود به تدریج تضعیف و اقدام به فرموده تحت عناوین مختلف جایگزین شد و تخصیص ارز هم، از یک نظام کاملا شفاف و نسبتا قابل پیش بینی به یک نظام تقریبا سلیقه‌ای تبدیل شد و هم در حوزه ثبت سفارش و هم در حوزه تامین و تخصیص ارز در اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، بعضا تشخیص و سلیقه مدیران ذیربط در فرآیند و ضابطه غلبه کرد.

نهاوندی ادامه داد: بنده در سامانه بازارگاه کالا عرضه می‌کنم و به بخش در حال بررسی می‌رود در حالی که قبلاً بدین صورت نبود. چه بررسی بر آن انجام می‌شود؟

این موضوع باعث زمینه فساد و بر هم خوردن تعادل بازار شده و باعث شده که اگرچه بیشتر از ۷ درصد کالا به کشور وارد شده است، اما امروز ذرت ۳۵ هزار تومانی در بازار وجود دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت: بنده اعتقاد دارم سامانه بازارگاه سامانه‌ای است که چیزی در آن گم نمی‌شود و گفته می‌شود خشکسالی وجود داشته و این موضوع دیر پیش‌بینی شده است. چرا ۱۱.۲ میلیارد سال قبل که شرایط عادی بوده ۸ و نیم میلیارد دلار شده است؟

او گفت: آقای وزیر جهاد کشاورزی و دولت تشخیص دادند که با ۸ و نیم میلیارد دلار می‌توانند سفره مردم را مشابه سال قبل کنند ولی این اتفاق نیفتاده است و الان می‌گویند با این عدد نمی‌شود.

نهاوندی افزود: بزرگترین گرفتاری ما این است که متولیان قائل به وجود اشکال در تصمیمات نیستند و بزرگترین گرفتاری ما این است و قدم اول حل مشکل این است که وزارت جهاد کشاورزی باید بگوید که در این مسیر اشتباهاتی داشته‌ایم ولی قائل به این موضوع نیستند و در اوج نبود نهاده و گران شدن کالا‌های اساسی مصرفی کشور از وزارت جهاد تقدیر و تشکر می‌شود. در نتیجه، تغییری اتفاق نمی‌افتد.