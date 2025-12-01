عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور از روند فعلی ثبت سفارش واردات نهاده‌های دامی انتقاد کرد و در این خصوص توضیحاتی داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد مهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور درمورد سلیقه‌ای بودن ثبت سفارش و تامین ارز ورادات نهاده‌های دامی گفت: سامانه و ضوابط ثبت سفارشی که تعیین شده بود به تدریج تضعیف و اقدام به فرموده تحت عناوین مختلف جایگزین شد و تخصیص ارز هم، از یک نظام کاملا شفاف و نسبتا قابل پیش بینی به یک نظام تقریبا سلیقه‌ای تبدیل شد و هم در حوزه ثبت سفارش و هم در حوزه تامین و تخصیص ارز در اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، بعضا تشخیص و سلیقه مدیران ذیربط در فرآیند و ضابطه غلبه کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نهاوندی ادامه داد: بنده در سامانه بازارگاه کالا عرضه می‌کنم و به بخش در حال بررسی می‌رود در حالی که قبلاً بدین صورت نبود. چه بررسی بر آن انجام می‌شود؟

این موضوع باعث زمینه فساد و بر هم خوردن تعادل بازار شده  و باعث شده که اگرچه بیشتر از ۷ درصد کالا به کشور وارد شده است، اما امروز ذرت ۳۵ هزار تومانی در بازار وجود دارد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور گفت: بنده اعتقاد دارم سامانه بازارگاه سامانه‌ای است که چیزی در آن گم نمی‌شود و گفته می‌شود خشکسالی وجود داشته و این موضوع دیر پیش‌بینی شده است. چرا ۱۱.۲ میلیارد سال قبل که شرایط عادی بوده ۸ و نیم میلیارد دلار شده است؟

او گفت: آقای وزیر جهاد کشاورزی و دولت تشخیص دادند که با ۸ و نیم میلیارد دلار می‌توانند سفره مردم را مشابه سال قبل کنند ولی این اتفاق نیفتاده است و الان می‌گویند با این عدد نمی‌شود.

نهاوندی افزود: بزرگترین گرفتاری ما این است که متولیان قائل به وجود اشکال در تصمیمات نیستند و بزرگترین گرفتاری ما این است و قدم اول حل مشکل این است که وزارت جهاد کشاورزی باید بگوید که در این مسیر اشتباهاتی داشته‌ایم ولی قائل به این موضوع نیستند و در اوج نبود نهاده و گران شدن کالا‌های اساسی مصرفی کشور از وزارت جهاد تقدیر و تشکر می‌شود. در نتیجه، تغییری اتفاق نمی‌افتد.

برچسب ها: نهاده‌های دامی ، وزارت جهاد کشاورزی ، تخصیص ارز
خبرهای مرتبط
دستگیری ۵۱ نفر به اتهام قاچاق و احتکار نهاده دامی
همکاری شهرداری تهران و وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای امنیت غذایی شهروندان
عبداللهی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
سازمان دامپزشکی برای مهار ویروس تب برفکی به‌صورت مستقیم واکسن به دامپروران عرضه کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
کاهش دمای هوا در روزهای پایانی هفته/ آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید از ۱۱ آذر ماه
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است
آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از ۱۵ آذر ماه
کارت سفید سوخت همان کارت‌های سوخت گمشده و جا مانده است
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
شعب کشیک بانک‌ها فردا باز هستند
خودرو‌های دولتی و نوشماره با نرخ جدید سوخت‌گیری می‌کنند
تا تابستان سال آینده ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۱۱ هزار مگاوات می‌رسد
مصوبه اخیر بنزین زمینه ساز افزایش قیمت خودرو‌های کارکرده می‌شود+ فیلم
آخرین اخبار
اجاره سوئیت در تهران حین تعمیرات منزل از میهمان شو
هماهنگی دستگاه‌ها؛ لازمه معافیت تجارت آزاد /ایران پیشگام در همکاری با روسیه + فیلم
آیا مکمل کراتین باعث ریزش مو می‌شود؟
تکذیب استعفای مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴
ایجاد زنجیره تولید تا مصرف راه حلی برای کاهش ۳۰ درصدی قیمت
شعب کشیک بانک‌ها فردا باز هستند
ظرفیت نیروگاه‌های انشعابی کشور به ۴۳۰ مگاوات رسید
هدررفت واقعی آب تهران زیر ۱۰ درصد است
کاهش دمای هوا در روزهای پایانی هفته/ آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید از ۱۱ آذر ماه
وعده رسیدن به ظرفیت ۱۱ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا تابستان سال آینده محقق خواهد شد؟+ فیلم
ایجاد شبکه تجارت ترجیحی D-8 در آینده نزدیک
نرخ تورم در پایان آبان امسال به ۴۱ درصد رسیده است+ جدول
پیش بینی ۱۶۰ میلیون قطعه جوجه ریزی در آذرماه/مشکلی در تامین و عرضه مرغ نداریم
تغییرات بازار جهانی به سمت فروشگاه‌های آنلاین
اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی مسئول صدور مجوز پلتفرم‌های طلا شد
کتاب‌هایی برای شروع کتابخوانی
استاندارد‌های خودرو تجدید نظر شد
کمبود مواد اولیه عامل اصلی کاهش توزیع قارچ
پرداخت ۲۶۴هزار فقره وام اجاره در ۶ ماه
برنامه ریزی برای تقویت تاب آوری کشور الزامی است
ایران سالهاست که به جز جنگ وخشونت از رژیم صهیونیستی چیزی ندیده است
خودرو‌های دولتی و نوشماره با نرخ جدید سوخت‌گیری می‌کنند
بازار دام در رکود به سر می‌برد
جزئیات حراج سکه طلای بانک مرکزی اعلام شد
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۰ آذرماه
اجرای مالیات بر سوداگری زمینه ساز شفافیت عدالت مالیاتی در کشور می‌شود
ظرفیت اجرای ۱۰۰ هزار موتورخانه هوشمند وجود دارد/تزریق روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری
افزایش سطح کشت به کشاورزان توصیه نمی‌شود
تسهیل استفاده از ذخیره‌سازها در منازل برای عموم مردم در دست اقدام است