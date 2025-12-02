یکی از دستورکارهای امروز مجلس بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهلوهفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز بهکار کرد.
روحالله متفکرآزاد عضو هیئترئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:
گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی