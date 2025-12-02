یکی از دستورکارهای امروز مجلس بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌ بخشی از مقررات مالی دولت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکصدوچهل‌وهفتمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

برچسب ها: بودجه سالانه ، قانون مهریه
خبرهای مرتبط
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
قالیباف: زن، معمار تمدن و محور تربیت است
حجت‌الاسلام ذوالنوری در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
اراده‌ای در هیئت‌رئیسه مجلس برای استیضاح وزرا نمی‌بینم
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس:
باید تصمیمات بزرگی در ارتباط با آب، حامل‌های انرژی، منابع و مصارف گرفت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
آخرین اخبار
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
دیدار و گفت‌وگوی سفیر کشورمان با وزیر دربار کویت
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تقویت روابط با ایران
سرلشکر موسوی: دانش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به بخش‌های مختلف منتقل شود
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود/ مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس درباره بررسی بودجه سالانه
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۱ آذر