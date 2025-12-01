در پی تداوم آلودگی هوای قم تمام مدارس و دانشگاه‌های قم فردا سه شنبه تعطیل اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌های اداره کل هواشناسی مبنی بر پایداری هوا در روز آتی طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا که در اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم برگزار شد، کلیه مهد‌های کودک پیش دبستانی‌ها و کلیه مقاطع تحصیلی آموزشی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر و کلیه دانشگاه‌های در سراسر استان در روز سه شنبه ۱۱ آذرماه، غیرحضوری خواهد شد.

ادارات دولتی و بانک‌ها باز بوده و شامل این تعطیلی نمی‌شوند.

زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای میتوانند با نظر مدیران دستگاه از دورکاری استفاده نمایند.

هم‌استانی‌های محترم به ویژه گروه‌های حساس (کودکان و سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار) باید در روز سه شنبه، توصیه‌های بهداشتی از جمله کاهش حضور و فعالیت در فضای باز و استفاده از ماسک را به صورت جدی رعایت کنند.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: تعطیلی مدارس ، آلودگی هوا
تنها راه اصلاح جامعه، تمسک واقعی به قرآن است
