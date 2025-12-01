باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز دوشنبه گفت که حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه غیرقابل قبول است. وی پس از آنکه گزارش شد یک شناور بدون سرنشین به یک نفتکش در سواحل شمالی ترکیه برخورد کرده، به «تمام طرف‌های مرتبط» هشدار داد.

اردوغان به خبرنگاران گفت: «جنگ بین روسیه و اوکراین به وضوح شروع به تهدید ایمنی کشتیرانی در دریای سیاه کرده است. هدف قرار دادن کشتی‌ها در منطقه انحصاری اقتصادی ما در روز جمعه، نشان‌دهنده تشدید نگران‌کننده وضعیت است.»

وی افزود: «ما به هیچ وجه نمی‌توانیم این حملات را توجیه کنیم. ما در مورد چنین حوادثی، هشدار‌های لازم را به تمام طرف‌های ذی‌ربط منتقل می‌کنیم.»

ترکیه روز شنبه اعلام کرده بود که نفتکش «ویرات» - که بخشی از ناوگان موسوم به سایه روسیه است - روز جمعه در فاصله حدود ۳۵ مایلی سواحل دریای سیاه ترکیه، توسط یک شناور بدون سرنشین مورد اصابت قرار گرفته است.

هنوز مشخص نیست که چه کسی پشت این حملات گزارش شده است.

منبع: آناتولی