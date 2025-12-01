مدیرکل منابع طبیعی مازندران از دستگیری و بازداشت ۲ قرق بان و ۲ نگهبان متخلف خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری جامخانه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - ساری گفت: در راستای حفظ و حراست از انفال و برخورد جدی با متخلفین و متجاوزین به عرصههای منابع طبیعی و بر اساس گزارش مردمی واصله در یک جلسه ملاقات عمومی مبنی بر تخلف چند نگهبان و قرق بان در یکی از شرکتهای حفاظتی طرف قرارداد با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، دستورات لازم در خصوص بررسی، پیگیری و صحت و سقم موضوع را صادر کردیم تا در صورت محرز شدن تخلف در حوزه مربوطه، اقدامات قانونی در اسرع وقت صورت گیرد.
او افزود: در همین راستا، فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، طی پایش نیروهای حفاظتی و با بهره گیری از ابزارهای اطلاعاتی و رصد و کنترل نامحسوس از افراد مظنون در یکی از شرکتهای حفاظتی در مدت تقریبا یک ماهه، نهایتاً یک باند سازمان یافته متخلف، شناسایی و ۲ قرق بان و ۲ نگهبان همزمان در حال ارتکاب جرم (تبانی با قاچاقچیان چوب در قطع و حمل چوب آلات جنگلی) توسط فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، دستگیر و برای طی کردن مراحل قضایی و قانونی بازداشت و روانه زندان شدند.
باقری جامخانه با بیان این مهم که ما قدردان تمامی نیروها و پرسنل خدوم و زحمت کش و متعهد منابع طبیعی و قرق بانان و نگهبانان مسئولیت پذیر هستیم و قطعا از آنان حمایت هم خواهیم کرد، گفت: همان طور که بارها هشدار دادیم، در برخورد با متخلفین در حوزه منابع طبیعی با هیچ احدی تعارف نداریم و برابر با قانون به شدت با آنان برخورد خواهیم کرد.
منبع:روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی مازندران - ساری