دو نماینده کشورمان در پایان مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته اسلالوم (مارپیچ کوچک) در پیست سولدا ایتالیا در جایگاه‌های ۲۲ و ۲۳ قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز دوشنبه و در پایان نخستین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته اسلالوم (مارپیچ کوچک) که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، از میان ۱۰۵ اسکی‌باز حاضر در فهرست اولیه مسابقات، تنها ۲۵ نفر موفق شدند هر دو مانش را به پایان برسانند.

سه نماینده اسکی آلپاین کشورمان نیز که برای حضور در مسابقات بین‌المللی و مشخص شدن سهمیه نهایی اعزامی به المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا در ایتالیا حضور دارند در این رقابت‌ها شرکت کردند.

در پایان دو مانش محمد کیادربندسری موفق شد با اختلاف زمان ۱۳:۴۵ در رتبه ۲۲ و محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۴.۰۴ در رتبه ۲۳ قرار گیرند.

سید مرتضی جعفری دیگر عضو تیم ملی موفق نشد مانش نخست را به پایان برساند.

این رقابت‌ها از اول تا چهارم دسامبر (۱۰ تا ۱۳ آذر) در رشته‌های مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ برگزار می‌شود و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا است.

هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی) است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مسابقات بین المللی اسکی ، اسکی آلپاین
