رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه، در تماس تلفنی درباره وضعیت اوکراین و شرایط دستیابی به صلح پایدار گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، امروز در یک تماس تلفنی در مورد وضعیت اوکراین گفت‌و‌گو کردند.

کاخ الیزه پس از دیدار مکرون با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به رسانه‌ها گفت که این دو رئیس جمهور همچنین در مورد شرایط یک «صلح قوی و پایدار» در اوکراین و همچنین گام‌های بعدی در تلاش‌های میانجی‌گری بحث کردند.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور فرانسه بر اهمیت تضمین‌های امنیتی مورد نیاز برای کی‌یف در مراحل آتی روند مذاکره تأکید کرد.

رهبران اروپایی امروز دوشنبه برای اعلام حمایت از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گرد هم آمدند. این اقدام پس از مذاکرات آمریکا و اوکراین برای بازنگری در طرح صلحی صورت گرفت که در ابتدا به نفع روسیه بود، در حالی که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، برای ارائه گزارش به کرملین راهی مسکو شد.

زلنسکی در پاریس با استقبال گرم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه رو‌به‌رو شد و این دو در یک تماس تلفنی با حدود ده رهبر دیگر اروپایی از جمله رهبران انگلیس، آلمان، ایتالیا، لهستان و اتحادیه اروپا شرکت کردند.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مکرون پس از دیدارشان گفت که اولویت‌های کی‌یف در مذاکرات صلح، حفظ حاکمیت و تضمین تضمین‌های امنیتی قوی است و اختلافات ارضی همچنان پیچیده‌ترین موضوع باقی مانده است.

او از متحدان غربی اوکراین خواست تا اطمینان حاصل کنند که روسیه برای جنگی که آغاز کرده پاداشی دریافت نمی‌کند و گفت امیدوار است پس از دیدار ویتکاف از روسیه این هفته، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌و‌گو کند.

مکرون به خبرنگاران گفت که تنها اوکراین می‌تواند در مورد قلمرو‌های خود در مذاکرات صلح با روسیه تصمیم بگیرد.

پیش از این، زلنسکی آشکار کرد که مذاکره‌کنندگان اوکراینی و آمریکایی هنوز به طور کامل بازنگری‌ها در طرح پیشنهادی آمریکا را نهایی نکرده‌اند، علیرغم دو دور مذاکره برای تعدیل شرایطی که در ابتدا خواسته‌های اصلی روسیه در زمان جنگ را تأیید می‌کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، رئیس جمهور فرانسه ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
زلنسکی به فرانسه سفر می‌کند
خدمت سربازی ۱۰ ماهه برای جوانان فرانسوی از سال آینده
زلنسکی برای مذاکره با مکرون وارد کاخ الیزه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو پس از درخواست عفو در دادگاه حاضر شد
حمله مسلحانه به پایگاه ارتش در بلوچستان پاکستان
شهادت دو برادر خردسال زیر آتش پهپاد اسرائیل
پاپ در زیارتگاه شربل؛ پیام صلح از قلب لبنان
نامزد‌های اهل سنت برای ریاست پارلمان عراق
زلنسکی برای مذاکره با مکرون وارد کاخ الیزه شد
نیرو‌های اسرائیلی به حومه قنیطره در جنوب سوریه حمله کردند
هشدار درباره طرح رژیم صهیونیستی برای قطع ارتباط نابلس و جنین
وزارت بهداشت فلسطین: ۳۵۶ نفر از زمان برقراری آتش‌بس در غزه شهید شدند
تاکید مصر بر «قدرت برای صلح» در افتتاح ایدکس ۲۰۲۵
آخرین اخبار
عملیات زیرگیری با خودرو علیه نیرو‌های اشغالگر در نزدیکی الخلیل
رایزنی تلفنی مکرون و ترامپ درباره اوکراین
روسیه فعلاً قصد توقف پرواز‌ها به ونزوئلا را ندارد
دیوان کیفری بین‌المللی بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد
گفتگوی نتانیاهو و ترامپ درباره خلع سلاح غزه و روندی عادی‌سازی روابط
اردوغان حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را محکوم کرد
پیشنهاد سودان به روسیه: پایگاه دریایی در دریای سرخ در ازای کمک نظامی
ترامپ اسرائیل را به حفظ مذاکرات «قوی» با سوریه فراخواند
هلند قرارداد تولید مشترک پهپاد با اوکراین را امضا کرد
هشدار درباره طرح رژیم صهیونیستی برای قطع ارتباط نابلس و جنین
ادعای کالاس: مذاکرات روسیه و آمریکا خطر افزایش فشار بر اوکراین را دارد
سوریه اولین روزنامه رسمی چاپی خود را پس از ۵ سال منتشر کرد
روسیه به ناتو در مورد حملات پیش‌دستانه هشدار داد
ترامپ جلسه اضطراری درباره ونزوئلا برگزار می‌کند
وزارت بهداشت فلسطین: ۳۵۶ نفر از زمان برقراری آتش‌بس در غزه شهید شدند
نتانیاهو پس از درخواست عفو در دادگاه حاضر شد
زلنسکی برای مذاکره با مکرون وارد کاخ الیزه شد
تصادف زنجیره‌ای ۴۵ خودرو در آمریکا
آلمان: اروپا باید سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند
شهادت دو برادر خردسال زیر آتش پهپاد اسرائیل
تاکید مصر بر «قدرت برای صلح» در افتتاح ایدکس ۲۰۲۵
کرملین حمله اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر را محکوم کرد
پاپ در زیارتگاه شربل؛ پیام صلح از قلب لبنان
حمله مسلحانه به پایگاه ارتش در بلوچستان پاکستان
نیرو‌های اسرائیلی به حومه قنیطره در جنوب سوریه حمله کردند
نامزد‌های اهل سنت برای ریاست پارلمان عراق
آغاز هفته محوری درباره اوکراین
حماس: ۴ جاسوس اسرائیلی در شمال غزه کشته شدند
پایان بدون نتیجه مذاکرات واشنگتن و کی‌یف
کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر در سیل اندونزی، سریلانکا، تایلند و مالزی