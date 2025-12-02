رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه، در تماس تلفنی درباره وضعیت اوکراین و شرایط دستیابی به صلح پایدار گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، امروز در یک تماس تلفنی در مورد وضعیت اوکراین گفت‌و‌گو کردند.

کاخ الیزه پس از دیدار مکرون با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به رسانه‌ها گفت که این دو رئیس جمهور همچنین در مورد شرایط یک «صلح قوی و پایدار» در اوکراین و همچنین گام‌های بعدی در تلاش‌های میانجی‌گری بحث کردند.

علاوه بر این، رئیس‌جمهور فرانسه بر اهمیت تضمین‌های امنیتی مورد نیاز برای کی‌یف در مراحل آتی روند مذاکره تأکید کرد.

رهبران اروپایی امروز دوشنبه برای اعلام حمایت از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گرد هم آمدند. این اقدام پس از مذاکرات آمریکا و اوکراین برای بازنگری در طرح صلحی صورت گرفت که در ابتدا به نفع روسیه بود، در حالی که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، برای ارائه گزارش به کرملین راهی مسکو شد.

زلنسکی در پاریس با استقبال گرم امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه رو‌به‌رو شد و این دو در یک تماس تلفنی با حدود ده رهبر دیگر اروپایی از جمله رهبران انگلیس، آلمان، ایتالیا، لهستان و اتحادیه اروپا شرکت کردند.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مکرون پس از دیدارشان گفت که اولویت‌های کی‌یف در مذاکرات صلح، حفظ حاکمیت و تضمین تضمین‌های امنیتی قوی است و اختلافات ارضی همچنان پیچیده‌ترین موضوع باقی مانده است.

او از متحدان غربی اوکراین خواست تا اطمینان حاصل کنند که روسیه برای جنگی که آغاز کرده پاداشی دریافت نمی‌کند و گفت امیدوار است پس از دیدار ویتکاف از روسیه این هفته، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌و‌گو کند.

مکرون به خبرنگاران گفت که تنها اوکراین می‌تواند در مورد قلمرو‌های خود در مذاکرات صلح با روسیه تصمیم بگیرد.

پیش از این، زلنسکی آشکار کرد که مذاکره‌کنندگان اوکراینی و آمریکایی هنوز به طور کامل بازنگری‌ها در طرح پیشنهادی آمریکا را نهایی نکرده‌اند، علیرغم دو دور مذاکره برای تعدیل شرایطی که در ابتدا خواسته‌های اصلی روسیه در زمان جنگ را تأیید می‌کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، رئیس جمهور فرانسه ، دونالد ترامپ
