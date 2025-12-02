منابع عبری‌زبان از وقوع یک عملیات زیرگیری با خودرو در نزدیکی شهرک کریات اربع در کرانه باختری خبر داده‌اند که منجر به مجروح شدن حداقل یک نظامی زن شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع عبری‌زبان از وقوع یک عملیات ضد اسرائیلی نزدیک شهرک کریات اربع در حوالی الخلیل در کرانه باختری اشغالی خبر داده‌اند.

شبکه خبری عبری i۲۴ گزارش داده که اخبار واصله حاکی از یک عملیات زیرگیری با خودرو در مجاورت این شهرک است که منجر به اعزام گسترده نیرو‌های نظامی به منطقه شده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این حادثه، تعدادی از سربازان ارتش رژیم اشغالگر با خودرویی که پس از حمله از محل گریخته است، زیر گرفته شده اند. برخی منابع اولیه از مجروح شدن حداقل یک نظامی زن در این حمله خبر داده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: اراضی اشغالی ، شهر الخلیل
خبرهای مرتبط
شهادت دو برادر خردسال زیر آتش پهپاد اسرائیل
تاکید مصر بر «قدرت برای صلح» در افتتاح ایدکس ۲۰۲۵
وزارت بهداشت فلسطین: ۳۵۶ نفر از زمان برقراری آتش‌بس در غزه شهید شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو پس از درخواست عفو در دادگاه حاضر شد
حمله مسلحانه به پایگاه ارتش در بلوچستان پاکستان
شهادت دو برادر خردسال زیر آتش پهپاد اسرائیل
پاپ در زیارتگاه شربل؛ پیام صلح از قلب لبنان
نامزد‌های اهل سنت برای ریاست پارلمان عراق
زلنسکی برای مذاکره با مکرون وارد کاخ الیزه شد
نیرو‌های اسرائیلی به حومه قنیطره در جنوب سوریه حمله کردند
هشدار درباره طرح رژیم صهیونیستی برای قطع ارتباط نابلس و جنین
وزارت بهداشت فلسطین: ۳۵۶ نفر از زمان برقراری آتش‌بس در غزه شهید شدند
تاکید مصر بر «قدرت برای صلح» در افتتاح ایدکس ۲۰۲۵
آخرین اخبار
عملیات زیرگیری با خودرو علیه نیرو‌های اشغالگر در نزدیکی الخلیل
رایزنی تلفنی مکرون و ترامپ درباره اوکراین
روسیه فعلاً قصد توقف پرواز‌ها به ونزوئلا را ندارد
دیوان کیفری بین‌المللی بر ایستادگی در برابر تحریم‌های آمریکا تأکید کرد
گفتگوی نتانیاهو و ترامپ درباره خلع سلاح غزه و روندی عادی‌سازی روابط
اردوغان حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سیاه را محکوم کرد
پیشنهاد سودان به روسیه: پایگاه دریایی در دریای سرخ در ازای کمک نظامی
ترامپ اسرائیل را به حفظ مذاکرات «قوی» با سوریه فراخواند
هلند قرارداد تولید مشترک پهپاد با اوکراین را امضا کرد
هشدار درباره طرح رژیم صهیونیستی برای قطع ارتباط نابلس و جنین
ادعای کالاس: مذاکرات روسیه و آمریکا خطر افزایش فشار بر اوکراین را دارد
سوریه اولین روزنامه رسمی چاپی خود را پس از ۵ سال منتشر کرد
روسیه به ناتو در مورد حملات پیش‌دستانه هشدار داد
ترامپ جلسه اضطراری درباره ونزوئلا برگزار می‌کند
وزارت بهداشت فلسطین: ۳۵۶ نفر از زمان برقراری آتش‌بس در غزه شهید شدند
نتانیاهو پس از درخواست عفو در دادگاه حاضر شد
زلنسکی برای مذاکره با مکرون وارد کاخ الیزه شد
تصادف زنجیره‌ای ۴۵ خودرو در آمریکا
آلمان: اروپا باید سیستم‌های دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند
شهادت دو برادر خردسال زیر آتش پهپاد اسرائیل
تاکید مصر بر «قدرت برای صلح» در افتتاح ایدکس ۲۰۲۵
کرملین حمله اوکراین به زیرساخت‌های کنسرسیوم خط لوله خزر را محکوم کرد
پاپ در زیارتگاه شربل؛ پیام صلح از قلب لبنان
حمله مسلحانه به پایگاه ارتش در بلوچستان پاکستان
نیرو‌های اسرائیلی به حومه قنیطره در جنوب سوریه حمله کردند
نامزد‌های اهل سنت برای ریاست پارلمان عراق
آغاز هفته محوری درباره اوکراین
حماس: ۴ جاسوس اسرائیلی در شمال غزه کشته شدند
پایان بدون نتیجه مذاکرات واشنگتن و کی‌یف
کشته شدن بیش از ۱۰۰۰ نفر در سیل اندونزی، سریلانکا، تایلند و مالزی