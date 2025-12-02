باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع عبری‌زبان از وقوع یک عملیات ضد اسرائیلی نزدیک شهرک کریات اربع در حوالی الخلیل در کرانه باختری اشغالی خبر داده‌اند.

شبکه خبری عبری i۲۴ گزارش داده که اخبار واصله حاکی از یک عملیات زیرگیری با خودرو در مجاورت این شهرک است که منجر به اعزام گسترده نیرو‌های نظامی به منطقه شده است.

بر اساس این گزارش، در جریان این حادثه، تعدادی از سربازان ارتش رژیم اشغالگر با خودرویی که پس از حمله از محل گریخته است، زیر گرفته شده اند. برخی منابع اولیه از مجروح شدن حداقل یک نظامی زن در این حمله خبر داده‌اند.

منبع: الجزیره