باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در جلسه شورای اسلامی شهر با تشریح وضعیت ایمنی و تابآوری شهری، خواستار تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل در شهرداری و ارتقای تجهیزات و زیرساختها شد.
متقیان با اشاره به فاصله موجود با استانداردهای ایمنی در برابر تهدیدات پرتویی و آتشسوزی، بر ضرورت توجه فوری به تجهیزات متناسب با روند بلندمرتبهسازی شهر تأکید کرد.
وی اجرای ناقص مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان را یادآور شد و تدوین طرح جامع مدیریت بحران و آموزش شهروندان را کلید کاهش خسارات دانست.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم فرهنگسازی و آموزش همزمان با توسعه زیرساختهای فنی را ضروری خواند و خواستار تخصیص بودجه و نظارت دقیق بر مصوبات شد.
آمادهسازی پناهگاهها، ساماندهی اراضی شهری و دور کردن کاربریهای خطرآفرین از مناطق مسکونی از دیگر محورهای سخنان او بود.
اوبا اشاره به مانور سال گذشته در سناریوی حمله به تأسیسات هستهای فردو، بر لزوم رعایت الزامات پدافند غیرعامل در پروژههای شهری تأکید کرد.
متقیان همچنین امنیت غذایی، حفاظت از دام و طیور، و الزامات سایبری در پروژههای شهر هوشمند را از اولویتهای حیاتی دانست.