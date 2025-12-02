باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی نوجوانان کشورمان در آخرین بازی خود در مرحله مقدماتی مسابقات جام ملتهای زیر سال آسیا برابر تیم ملی هند میزبان رقابتها شکست خورد و در کمال ناباوری از این رقابتها حذف شد و از صعود به مرحله نهایی بازماند.
در حالی که بسیاری تیم ملی نوجوانان ایران را یکی از مدعیان صعود از گروهش می دانستند، اما این تیم در بازی با هند دچار اشتباهات فردی در خط دفاع و از دست دادن موقعیت ها در لحظات سرنوشت ساز شد و در نهایت وداع زودهنگامی با مسابقات جام ملت های زیر ۱۷ سال آسیا داشت.
به هر حال حذف زود هنگام تیم ملی نوجوانان کشورمان نشان دهنده بحران ساختاری در فوتبال پایه ایران محسوب می شود؛ فقدان ثبات در اردوها، عدم انتخاب درست سرمربی و کمبود پروژه بلند مدت برای پرورش استعدادها باعث شده تا ایران حتی در سطح نوجوانان نیز نتواند از پس رقبای خود هم بربیاید.
در واقع شکست تیم ملی نوجوانان برابر هند زنگ خطر جدی بود؛ چرا که سرنوشتی نامعتبر برای نوجوانانی رقم زد که چند سال قبل توانسته بودند در میادین بین المللی بدرخشند.
سیامک رحیم پور مدیر سابق آکادمی باشگاه پیکان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره حذف تیم ملی نوجوانان کشورمان در جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ما در این سالها داشتیم، برخلاف اینکه در گذشته و یک الی ۲ دهه بعد از انقلاب تیمهای ردههای ملی از سوی فدراسیون فوتبال تامین مالی میشدند، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که به شکلهای مختلف اسپانسرها و کسانی که پول میآورند، تیمهای ردههای ملی را به صورت نامحسوس در اختیار میگیرند. به طور مثال در بخشی از زمان ها، حبیب کاشانی پول آورد و به نوعی اسپانسر شد و تیمهای ردههای ملی را چیدمان میکرد و اکثر تیمهای ملی تحت اختیار خودش بودند.
رحیم پور بیان کرد: تیم ملی نوجوانان دیر انتخاب شد و این موضوع یکی از ضعفهایی هست که سالیان سال وجود دارد و متاسفانه فدراسیون فوتبال توجهی به این موضوع ندارد.مسئولان فوتبال این ضعف که همانا دیر انتخاب کردن کادر فنی تیمهای ملی و در کنار آن انتخاب بازیکنان برای تیمهای ملی است، را نتوانستهاند برطرف کنند.
رحیم پور گفت: با توجه به اینکه مدیران فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته بودند کادر فنی تیم ملی جوانان را انتخاب کنند و ما تیم ملی این رده سنی را نداشتیم، تیم جوانان سپاهان در قالب تیم ملی به مسابقات زیر ۲۰ سال کافا رفت و یکی از بدترین کارهای ممکنه بود که یک تیم باشگاهی به اسم تیم ملی به مسابقات رفت و در این رقابتها شرکت کرد. مهمترین بحث این است که چرا این اتفاق افتاد و ما نباید اجازه دهیم که یک باشگاه در قالب تیم ملی شرکت کند و بازیکنانی لباس تیم ملی را به تن کنند که در قواره تیم ملی نیستند و آنها به اسم تیم ملی در مسابقات حاضر شوند. باشگاه فولاد مبارکه سپاهان هزینههای جاری را انجام داد و در نهایت ارمغان احمدی که هیچ اشرافی به مسائل تیم ملی نوجوانان نداشت، هدایت این تیم ملی را برعهده گرفت.
مدیر سابق آکادمی باشگاه پیکان بیان کرد: ما قبل از انقلاب ردههای ملی نوجوانان و جوانان را داشتیم و بعد از انقلاب هم ردههای نونهالان و امید هم اضافه شدند. ما هیچ وقت از تیم سپاهان بیش از ۳ بازیکن در ردههای پایه نداشتیم، اما ارمغان احمدی ۸ بازیکن از تیم سپاهان به تیم ملی نوجوانان میآورد این موضوع نشان میدهد که متاسفانه احمدی به شکلی وام دار تیم سابق خود است و اینجا باید یکسری از بازیکنان قربانی شوند و این مربی شناختی از فوتبال پایه ندارد.
او ادامه داد: تقریبا ۷۰، ۸۰ درصد تیمهای پایه از تیمهای تهرانی انتخاب میشوند و این موضوع به دلیل این نیست که بازیکنان تهرانی هستند به علت اینکه متاسفانه بازیکنان ردههای پایه سراسر کشور در اوایل انقلاب به خاطر رشد خود مجبور بودند که در تیمهای باشگاهی تهران بازی کنند. الان هم بهترین بازیکنان شهرستانها به تهران میآیند و در تیمهای باشگاهی تهران بازی میکنند به خاطر همین ۵۰ درصد تیمهای پایه تهران از بازیکنان شهرستانی تشکیل میشوند.
رحیم پور گفت: متاسفانه ارمغان احمدی، کادر فنی که به تیم ملی نوجوانان آورده است، شناختی از بازیکنان تهرانی ندارد. ضمن اینکه ۱۱ بازیکن از تهران به مسابقات برده است، اما یک مربی از تهران در ترکیب کادر فنی تیم ملی نوجوانان وجود نداشت. به هر حال همه اینها دست به دست هم داد و عدم شناخت و آگاهی و دیر تشکیل دادن تیم ملی نوجوانان باعث شدند که ما از مسابقات جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا حذف شدیم. اگر به مصاحبههایی که در مورد سریالهای حذف تیمهای پایه کشورمان از گذشته تا الان وجود دارد، نگاه کنید، میبینید که همه کارشناسان بر این موضوع اذعان داشتند که دیر انتخاب شدن کادر فنی و بازیکنان یکی از دلایل حذف تیمهای پایه مان از مسابقات بوده است. همچنان درب بر همین پاشنه میچرخد. ما نباید انتظار داشته باشیم که در ردههای پایه موفق شویم.
مدیر سابق آکادمی باشگاه پیکان بیان کرد: اگر ما بخواهیم خودمان را در جایگاه مهدی تاج بگذاریم، قطعا فدراسیون فوتبال مشکلاتی در تامین منابع مالی دارد که نمیتواند تیمهای پایه را انتخاب کند و برای آنها اردوهای مختلف براساس آنچه که در سطح اول فوتبال آسیا میگذرد، برگزار کند. به طبع وقتی ما نمیتوانیم تامین مالی کنیم، در دقایق پایانی کادرفنی و بازیکنان تیمهای پایه را انتخاب میکنیم و هر سال تنزل میکنیم و به تیمهای درجه دوم، سوم و چهارم میبازیم و حتی یواش یواش به جایی میرسیم که برابر تیمهای درجه دهم هم شکست میخوریم.
رحیم پور بیان کرد: من بارها عرض کردم که استعدادهای زیادی در کشورمان داریم. حتی استعدادهایی در مناطق مرزی کشورمان وجود دارند و مشکل ما استعداد پروری است و این موضوع نیاز به ابزار، امکانات و مربی خوب دارد. ما مربیان خوب در کشورمان زیاد داریم، اما ابزار و امکانات را هنوز نتوانستیم مهیا کنیم. ما اطلاعات غلطی در ۲۰ سال گذشته به فیفا میدادیم و اکنون در تامین زمین برای برگزاری مسابقات مشکل داریم؛ بنابراین اگر ما درست عمل کرده بودیم الان تیمهای ملی ما به خصوص تیم ملی نوجوانان باید آماده بردن تیمهای سطح اول آسیا مثل ژاپن، کره جنوبی و عربستان باشد. ما زمانی در رده نوجوانان و جوانان آقای فوتبال آسیا بودیم. تیمهای نوجوانان و جوانان ما قبل از انقلاب در تورنمنت کان فرانسه با بهترینهای دنیا مثل برزیل، آرژانتین و آلمان بازی میکردند و آن جا همان بازیکن ملی پوش میشدند. الان ما به مسابقات کافا میرویم و به تیمهایی همانند افغانستان میبازیم و با تیمهای سطح پایین داریم تنه به تنه میشویم و خروجی آن هم انتخاب غلط و دیر شروع کردن برای آماده سازی تیمهای رده پایه میشود.