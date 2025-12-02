شهروندخبرنگار ما تصاویری از مراسم تشییع مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم استقبال از شهید گمنام در مرکز آموزشی شهید مطهری فراجای شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی بر روی دستان فرماندهان ارشد انتظامی و مسئولین مرکز آموزشی و سربازان این مرکز در محل مرکز آموزش سربازی شهید مطهری انتظامی شهرستان نیشابور تشییع شد.
همچنین این مراسم، با برنامه‌های مختلف معنوی از جمله "سخنرانی حجت الاسلام سلیمی رییس" عقیدتی سیاسی انتظامی نیشابور و مداحی ذاکر اهل بیت (ع) نیز همراه بود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

مرکز آموزشی شهیدمطهری

مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای شهرستان نیشابور میزبان پیکر مطهر شهید گمنام بود.

مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای شهرستان نیشابور میزبان پیکر مطهر شهید گمنام بود.

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید گمنام در مرکز آموزشی شهیدمطهری فراجای نیشابور

برچسب ها: شهدای گمنام ، سوژه خبری ، تشییع پیکر
