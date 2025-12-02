سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت از بازدید کارگروه تخصصی آرد و نان از ۱۰ واحد نانوایی در مناطق شهری و روستایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - رنجکش سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کلاردشت گفت: کارگروه آرد و نان شهرستان با هدف ارتقای کیفیت نان تولیدی و رعایت موازین بهداشتی، از ۱۰ واحد نانوایی واقع در مناطق شهری و روستایی کلاردشت بازدید به عمل آورد.

او افزود: در این نظارت میدانی، معیارهایی، چون رعایت وزن دقیق چانه و نان نهایی، کیفیت آرد مصرفی، طعم و کیفیت نان تولیدی و همچنین رعایت اصول بهداشتی در محیط کار و فرایند تولید به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفت.

رنجکش گفت: در پی این بازدیدها، به سه نانوایی که در رعایت این استاندارد‌ها کوتاهی کرده بودند، تذکرات جدی و اخطار‌های لازم ارائه شد تا نسبت به رفع نقایص در اسرع وقت اقدام کنند.

او یکی از دستاورد‌های مهم این نظارت را جمع‌آوری پلاستیک از نانوایی‌های شهرستان عنوان کرد و گفت: طبق دستور مستقیم فرماندار محترم شهرستان، استفاده از کیسه‌ها و پوشش‌های پلاستیکی در نانوایی‌های کلاردشت متوقف و جمع‌آوری شد که گام مثبتی در راستای حفظ سلامت مردم و محیط زیست است.

سرپرست جهاد کشاورزی کلاردشت در پایان بر تداوم این گونه بازدید‌های نظارتی تأکید کرد و افزود: کارگروه آرد و نان شهرستان به صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده، برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای شاخص‌های سلامت نان، فعالیت خود را ادامه خواهد داد و با واحد‌های متخلف نیز طبق قانون برخورد می‌کند.