در ادامه دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها، این بار ترامپ هشدار داد در صورت تغییر نتایج انتخابات هندوراس بهای سنگینی پرداخت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، روز دوشنبه ادعا کرد که به نظر می‌رسد هندوراس در تلاش است تا «نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری خود را تغییر دهد» و مدعی شد کمیسیون انتخابات این کشور شمارش آرا را زودهنگام متوقف کرده است. 

ترامپ در پلتفرم Truth Social خود گفت: «کمیسیون ملی انتخابات، نهاد رسمی مسئول شمارش آرا، ناگهان در نیمه‌شب ۳۰ نوامبر شمارش را متوقف کرد. شمارش آنان نشان‌دهنده رقابت نزدیک بین تیتو آسفورا و سالوادور نصرالله بود، با برتری اندک آسفورا به اندازه ۵۰۰ رای. اگر آنها این کار را انجام دهند، بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد! مردم هندوراس در ۳۰ نوامبر با شمارش چشمگیری رای دادند.» 

نامزد‌های ریاست‌جمهوری هندوراس، ناسری آسفورا و سالوادور نصرالله، در آخرین شمارش آرا روز دوشنبه عملاً در وضعیت تساوی قرار داشتند و هر کدام کمی کمتر از ۴۰درصد آرا را در یک رقابت تنگاتنگ که با مشکلات وبسایت نتایج مواجه بود، به دست آوردند.

ترامپ از آسفورا، نامزد حزب محافظه‌کار ملی، در مقابل نصرالله، نامزد برجسته حزب لیبرال، حمایت کرده است.

«آنا پائولا هال»، رئیس شورای ملی انتخابات (CNE) این کشور، پیش از این اعلام کرده بود که دو نامزد پیشتاز در یک «تساوی فنی» قرار دارند. هال همچنین خواستار «صبر» و «آرامش» تا تکمیل شمارش آرا شده است.

منبع: رویترز

