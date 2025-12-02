باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پرویز خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی، در نشست خبری خود با اشاره به وضعیت فناوری در صنعت بیمه گفت: محوریت بازاندیشی و نظارت در این صنعت با تمرکز بر فناوری و نوآوری از موضوعات این همایش است.

او در ادامه به آخرین وضعیت صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، حق بیمه تولیدی صنعت بیمه به ۴۴۰ همت رسید که در هفت ماهه اول امسال به ۳۹۴ همت رسیده و انتظار می‌رود تا پایان سال به ۶۵۰ همت افزایش یابد. خسارتی که در ۱۴۰۳ پرداخت شده، حدود ۲۵۸ همت بوده و در هفت ماهه اول امسال، ۲۱۴ همت خسارت پرداخت شده که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است.

خسروشاهی با بیان اینکه عمده حق بیمه تولیدی شامل رشته‌های درمان، ثالث و زندگی است، افزود: در سال ۱۴۰۳، این رشته‌ها مجموعاً ۷۵ درصد سهم داشتند که در هفت ماهه امسال به ۸۰ درصد افزایش یافته است. سهم بخش غیر دولتی از تولید حق بیمه در سال ۱۴۰۳، ۷۷ درصد بوده که در هفت ماهه امسال به ۸۱ درصد افزایش یافته است.

او همچنین به تعداد وسیله نقلیه بیمه‌شده اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، ۳۰ میلیون وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفت که حدود ۹۵ درصد خودرو‌ها را شامل می‌شود. اما نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت عمدتاً بیمه‌نامه ندارند، بنابراین اگر موتورسیکلت‌ها را با خودرو‌ها ترکیب کنیم، حدود ۷۰ درصد وسایل نقلیه بیمه دارند و ۳۰ درصد فاقد بیمه شخص ثالث هستند.

در خصوص بیمه درمان، خسروشاهی گفت: ۳۱ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی و ۳۷ میلیون نفر بیمه‌شده زندگی داریم. حق بیمه تولیدی این رشته‌ها در ۱۴۰۳ به ۳۱۵ همت رسید که در هفت ماهه امسال به ترتیب به ۸۷ هزار میلیارد تومان، ۱۷۱ هزار میلیارد تومان و ۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

او به پرداخت خسارت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در ۱۴۰۳، ۲.۸ میلیون مورد خسارت در حوزه بیمه‌های اتومبیل پرداخت شد که ارزش آن ۱۰۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در هفت ماهه امسال، ۱.۶ میلیون فقره خسارت در حوزه خودرو پرداخت شده و مجموع خسارت‌ها به ۷۴.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

خسروشاهی همچنین به حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: کل خسارتی که اعلام شده ۹ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان بوده است که ۶ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان آن پوشش بیمه‌ای داشته است.

او در پایان به چالش‌های صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: چالش‌های اصلی شامل ساختار دارایی‌های شرکت‌های بیمه و مطالبات بالا از دستگاه‌های حاکمیتی است. حدود ۴۲ درصد از کل دارایی شرکت‌های بیمه به سرمایه‌گذاری و موجودی نفت اختصاص دارد که این موضوع مشکلاتی در پرداخت خسارت‌ها به وجود می‌آورد.

خسروشاهی همچنین تأکید کرد: شرکت‌های بیمه با مشکلاتی در زمینه مطالبات از دستگاه‌های حاکمیتی مواجه هستند و این موضوع تأثیرات اجتماعی و مالی بر روی صنعت بیمه دارد. همچنین قوانین و مقرراتی که به عنوان وسیله‌ای برای اجرای وظایف بخش عمومی استفاده می‌شود، مشکلاتی برای صنعت بیمه ایجاد کرده است.

همچنین او به خسارت‌های ناشی از افت قیمت خودرو، اشاره که از سال گذشته تاکنون، مبلغی بالغ بر ۲۳۰۰ میلیارد تومان بابت این خسارت پرداخت شده است.

اد با انتقاد از مصوبه‌ای که اجازه دریافت حق بیمه برای این خسارت را نمی‌دهد، تاکید کردند: شرکت‌های بیمه خسارت‌های مربوط به افت قیمت خودرو را پرداخت می‌کنند، اما بر اساس این مصوبه، نمی‌توانند حق بیمه‌ای دریافت کنند در این راستا، پیشنهاد اصلاح این مصوبه از سوی مدیران بیمه به مسئولان مربوطه ارائه شده است، اما تاکنون کمیسیون اقتصاد دولت به این موضوع رسیدگی نکرده است که درخواست ما این است در این زمینه فرآیند تسریع شود.

او در پایان به ضرورت اصلاح برخی مصوبات و تسریع در فرآیند‌های قضایی مرتبط با صنعت بیمه اشاره کرد و خواستار همکاری و حمایت بیشتر برای حل مشکلات موجود شد.