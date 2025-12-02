استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین برای گفت‌و‌گو درباره راه‌حل پایان جنگ اوکراین دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور ایالات متحده، و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، امروز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای گفت‌و‌گو در مورد راه‌حل احتمالی پایان دادن به مرگبارترین درگیری اروپا از زمان جنگ جهانی دوم دیدار خواهند کرد.

ترامپ بار‌ها گفته است که می‌خواهد به جنگ اوکراین پایان دهد، جنگی که دولت او آن را «حمام خون» و «جنگ نیابتی» توصیف می‌کند، اما تلاش‌های او تاکنون، از جمله اجلاس با پوتین در آلاسکا در ماه اوت، هنوز به صلح منجر نشده است.

هفته گذشته مجموعه‌ای ۲۸ ماده‌ای از پیشنویس پیشنهادات صلح آمریکا افشا شد که مقامات اوکراینی و اروپایی را نگران کرد، زیرا احساس کردند این طرح درخواست‌های کلیدی مسکو در مورد ناتو، کنترل یک پنجم اوکراین توسط روسیه و محدودیت‌های ارتش اوکراین را پذیرفته است.

پس از آن، قدرت‌های اروپایی ضدپیشنهاد خود را برای صلح ارائه دادند و در مذاکرات ژنو، آمریکا و اوکراین گفتند که یک «چارچوب صلح به‌روز و تصحیح‌شده» برای پایان دادن به جنگ ایجاد کرده‌اند.

پوتین گفته است که گفت‌و‌گو‌های تاکنون در مورد یک پیش‌نویس توافق نیست، بلکه درباره مجموعه‌ای از پیشنهادات است که هفته گذشته گفت «می‌تواند مبنایی برای توافق‌های آینده باشد.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که دیدار ویتکاف با پوتین در نیمه دوم روز سه‌شنبه خواهد بود، اما از تشریح خطوط قرمز روسیه خودداری کرد و گفت که دیپلماسی رسانه‌ای مفید نیست.

یک مقام کاخ سفید گفت که کوشنر در سفر به روسیه ویتکاف را همراهی خواهد کرد.

پوتین بار‌ها گفته است که آماده گفت‌و‌گو برای صلح است، اما اگر اوکراین از توافق امتناع کند، نیرو‌های روسیه پیشروی بیشتر کرده و قلمرو بیشتری از اوکراین را تصرف خواهند کرد.

بر اساس نقشه‌های طرفدار اوکراین، نیرو‌های روسیه بیش از ۱۹درصد از خاک اوکراین (معادل ۱۱۵،۶۰۰ کیلومتر مربع) را کنترل می‌کنند که نسبت به دو سال پیش یک درصد افزایش یافته است، و در سال ۲۰۲۵ با سریع‌ترین سرعت از سال ۲۰۲۲ پیشروی کرده‌اند.

فرماندهان نظامی روس روز دوشنبه به پوتین گزارش دادند که نیرو‌های روسیه شهر‌های خط مقدم اوکراین، پوکروفسک و وچانسک را تصرف کرده‌اند.

مقامات آمریکایی می‌گویند بیش از ۱.۲ میلیون نفر در این جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. نه اوکراین و نه روسیه تلفات خود را افشا نمی‌کنند.

ترامپ، اروپا، ناتو و تجارت با روسیه

از زمانی که پیش‌نویس پیشنهادات آمریکا در اواخر ماه گذشته منتشر شد، قدرت‌های اروپایی در تلاش بوده‌اند تا از اوکراین در برابر آنچه یک صلح تنبیهی طرفدار روسیه می‌بینند که می‌تواند راه را برای سرمایه‌گذاری آمریکا در نفت، گاز و مواد معدنی کمیاب در روسیه باز کند و مسکو را به گروه هشت بازگرداند، حمایت کنند.

خواسته‌های کلیدی روسیه شامل تعهدی مبنی بر عدم عضویت اوکراین در ناتو، محدودیت بر ارتش اوکراین، کنترل کامل دونباس توسط روسیه، به رسمیت شناختن کنترل روسیه بر کریمه، دونباس، زاپوریژیا و خرسون، و حمایت از روسی‌زبانان و معتقدان به کلیسای ارتدکس روس در اوکراین است.

اوکراین می‌گوید این موارد به معنای تسلیم خواهد بود و آن را در معرض تسخیر نهایی توسط روسیه قرار می‌دهد، اگرچه ایالات متحده نیز یک تضمین امنیتی ۱۰ ساله برای کی‌یف مطرح کرده است.

ویتکاف، کوشنر و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز یکشنبه در باشگاه شل بی ویتکاف در نزدیکی میامی با رسنم عمروف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، برای گفت‌و‌گو ملاقات کردند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، پس از گفت‌و‌گو‌ها در پاریس در پلتفرم ایکس نوشت: «ما در این دیدگاه مشترکیم که جنگ باید به پایان عادلانه‌ای برسد.»

منبع: رویترز

