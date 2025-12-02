وزیر اقتصاد گفت: اولویت اول ما در حوزه صنعت بیمه افزایش ضریب نفوذ خواهد بود وقتی در مورد ضریب نفوذ صحبت می‌کنیم به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که این ضریب نفوذ یکی دیگر از مصداق‌های برقراری عدالت اقتصادی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در همایش روز بیمه با اشاره به اقدامات مثبت و مؤثر در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت بیمه کشور، گفت: در سال‌های اخیر، حرکت رو به جلو و قابل توجهی در این زمینه به وقوع پیوسته است.

او با بیان اینکه در طی صد روز اول از دوره جدید دولت، برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور صورت گرفته است، افزود: این برنامه‌ها در قالب بیش از ۱۵۰ پروژه به زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی ابلاغ شده و تلاش شده است که این پروژه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که تصویر کلی از اقتصاد کلان را ارائه دهند.

مدیرکل بیمه با اشاره به اهمیت ضریب نفوذ بیمه، گفت: میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه ۷.۴ درصد از GDP است، در حالی که این رقم در ایران تنها ۲.۴ درصد است. این میزان پایین باعث می‌شود که فاصله ما با کشور‌های توسعه‌یافته بیشتر شود. هر یک درصد افزایش در ضریب نفوذ بیمه می‌تواند رشد اقتصادی بین ۰.۲ تا ۰.۴ درصد را به همراه داشته باشد؛ پس اولویت اول ما در حوزه صنعت بیمه افزایش ضریب نفوذ خواهد بود وقتی در مورد ضریب نفوذ صحبت می‌کنیم به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که این ضریب نفوذ یکی دیگر از مصداق‌های برقراری عدالت اقتصادی است‌.

او همچنین بر لزوم دسترسی عموم مردم به بیمه، به ویژه در حوزه سلامت و بیمه‌های درمانی تأکید کرد و گفت: باید به جایی برسیم که بیماران بدون دغدغه پرداخت در لحظه به مراکز درمانی مراجعه کنند و سیستم درمانی کشور به صورت اعتباری عمل کند.

مدنی‌زاده در ادامه به ضرورت سلامت نظام بیمه‌ای کشور اشاره کرد و گفت: باید مراقب باشیم که ریسک سیستماتیک در کل نظام مالی کشور ایجاد نشود. آمار نگران‌کننده‌ای در این زمینه وجود دارد و باید سیستم بیمه مرکزی نظارت بیشتری داشته باشد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتال در صنعت بیمه تأکید کرد و گفت: تحول دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت بیمه باید در اولویت قرار گیرد. این یک فرصت طلایی برای کشور است و اگر دیر بجنبیم، از قافله عقب خواهیم ماند.

او تصریح کرد که حاکمیت باید نقش تصدی‌گری را کنار گذاشته و تنها به مسئله رگولاتوری بپردازد تا بتواند به بهبود وضعیت صنعت بیمه کمک کند.

