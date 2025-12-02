شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مسابقات فینال مسابقات والیبال جام شهدای ۱۲ روزه در شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال جام شهدای ۱۲روزه در شهرستان صالح‌آباد استان خراسان رضوی با معرفی تیم‌های برتر خواهران با حضور ۶ تیم در سالن شهید کریمی صالح آباد برگزار شد و با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد. این مسابقات با هدف زنده نگه داشتن یاد و راه شهدای به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه و با همکاری تربیت‌بدنی بسیج خواهران و اداره بهزیستی شهرستان صالح‌آباد یک دوره مسابقات والیبال با حضور بسیجیان، فرهنگیان، دانش آموزان و تیم آزاد به مدت ۲ هفته در سالن ورزشی شهید کریمی اداره ورزش وجوانان برگزار شد. در این دوره از مسابقات تیم بسیج خواهران مقام اول، تیم آزاد مقام دوم و تیم دانش‌آموزی شهدای دانش آموز جنگ ۱۲ روزه مقام سوم را به دست آوردند که در مراسم اختتامیه، علاوه بر تقدیر از تیم‌های برتر، از بازیکن اخلاق، بازیکن توانمند و داوران مسابقات نیز تجلیل و قدردانی به عمل آمد. مسئول برگزارکننده این مسابقات در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در تقویت نشاط اجتماعی، توسعه ورزش بانوان و ترویج فرهنگ مقاومت در میان نسل جوان داشته باشد.

شهروندبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

