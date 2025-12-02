باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - فیفا اعلام کرد زمان و ورزشگاه مسابقات جام‌جهانی ۲۰۲۶ برخلاف دوره‌های قبل، ۲۴ ساعت بعد از قرعه‌کشی منتشر می‌شود.

دلیل این تصمیم تنظیم بهتر بازی‌ها براساس مناطق زمانی اعلام شده است.

برنامۀ بازی‌ها ۶ دسامبر (شنبه ۱۵ آذر) ساعت ۱۲ ظهر به‌وقت شرق آمریکا منتشر می‌شود.

قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی روز جمعه ۱۴ آذر انجام می‌شود و احتمال می‌رود به دلیل صادر نشد روادید برخی از اعضای فدراسیون از جمله مهدی تاج رئیس این فدراسیون، در این مراسم سرمربی تیم ملی فوتبال به همراه امید جمالی بخش بین الملل فدراسیون حضور یابند.

ایران در سید ۲ این رقابت‌ها قرار دارد.