وزارت صنعت دانمارک از آغاز ساخت کارخانه تولید سوخت جامد موشک برای شرکت اوکراینی «فایر پوینت» در جنوب این کشور خبر داد.

وزارت صنعت، تجارت و امور مالی دانمارک اعلام کرد که ساخت کارخانه‌ای برای تولید سوخت جامد موشک، متعلق به شرکت دفاعی اوکراینی «فایر پوینت»، در جنوب دانمارک آغاز شده است.

این وزارتخانه در بیانیه خود اعلام کرد که مورتن بودِسکوف، وزیر صنعت، به‌صورت نمادین سنگ بنای این پروژه را در شهر «فویِنس» گذاشته است؛ مراسمی که با حضور «مادِس اسکاو» شهردار هادرسلیف و ویاتشیسلاف بوندارشوک، مدیر جدید شرکت فایر پوینت برگزار شد.

به گزارش شبکه دانمارکی DR، نام این تأسیسات «FPRT» خواهد بود. بوندارشوک اعلام کرد سوخت تولیدی این کارخانه در موشک‌ها و پهپاد‌هایی که در جبهه اوکراین به کار گرفته می‌شوند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

او تأکید کرد که این کارخانه هیچ خطری برای ساکنان محلی ندارد و انتظار می‌رود تولید واقعی در سال ۲۰۲۶ آغاز شود.

پیش‌تر پارلمان دانمارک در ۹ سپتامبر قانونی را تصویب کرده بود که به وزیر دفاع اجازه می‌دهد برای ساخت سریع‌تر تأسیسات نظامی، برخی قوانین و مقررات بازدارنده را دور بزند.

طبق گزارش‌ها، برای ساخت کارخانه جدید فایر پوینت، در مجموع ۲۲ قانون و مقرره دانمارک نادیده گرفته خواهد شد.

