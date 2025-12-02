در حالی که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) از تکمیل قریب‌الوقوع ظرفیت دفن در قطعات روز دفن خبر می‌دهد، سخنگوی شهرداری تهران این موضوع را رد کرده و تأکید دارد که ظرفیت این آرامستان همچنان قابل توجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - بیش از پنجاه سال از آغاز فعالیت آرامستان بهشت زهرا (س)، بزرگ‌ترین گورستان کشور و اصلی‌ترین محل تدفین شهروندان تهرانی می‌گذرد؛ مکانی که بخشی از حافظه جمعی پایتخت نشینان است.

در سال‌های اخیر، بحث درباره میزان باقی‌مانده فضا برای دفن اموات در آن، بار‌ها در محافل شهری از جلسات شورای شهر تا نشست‌های شهری مطرح شده است که هر بار اظهارات متفاوت از سوی مدیران شهری عنوان می‌شود.

این اختلاف نظر، در شرایطی ایجاد شده که با گسترش جمعیت و آمار فوت طبیعی و غیرطبیعی، مسئله ظرفیت آرامستان‌ها به دغدغه‌ای مهم در برنامه‌ریزی شهری تهران تبدیل شده است. از سوی دیگر، تأخیر در تعیین تکلیف پروژه آرامستان‌های جدید، حساسیت موضوع را دوچندان کرده است.

محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س)، در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۳ با هشدار درباره نزدیک شدن آرامستان به مرز تکمیل ظرفیت گفت: در قطعات روز دفن ما که قبر رایگان داده می‌شود و ۵۰ نفر دفن می‌شوند، ظرفیت در حال تکمیل است و اگر کاری نکنیم، ظرفیت اواخر بهار سال آینده تکمیل است و روزی ۵۰ نفر روی دست ما می‌مانند.

به گفته تاجیک، در صورت ادامه روند فعلی و نبود طرح جایگزین، سازمان بهشت زهرا (س) با چالشی جدی در دفن روزانه متوفیان روبه‌رو خواهد شد.

در اظهارنظر دیگر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت آرامستان بهشت زهرا (س)  گفت: ظرفیت بهشت زهرا (س) همچنان قابل توجه است و ظرفیت آن پر نشده است، اما باید به دلایل متعدد، موضوع آرامستان‌های جدید نیز انجام و پیگیری شود.

سخنگوی شهرداری با رد ارتباط ایجاد آرامستان‌های جدید با پر شدن ظرفیت بهشت زهرا (س) افزود: علت ایجاد آرامستان جدید پر شدن و اتمام ظرفیت بهشت زهرا (س) نیست و این خطایی است که دائماً توسط برخی افراد مطرح می‌شود.

محمدخانی همچنین در توضیح دلایل اصلی احداث آرامستان‌های جدید تأکید کرد: این موضوع دلایل دیگری مانند دسترس‌پذیری و کاهش ترافیک در روز‌های خاص و آخر هفته و دلایل فرهنگی دیگری دارد.

در حالی که هشدار‌ها درباره تکمیل قریب‌الوقوع ظرفیت این آرامستان می‌تواند به معنای نیاز فوری به مکان‌های جایگزین باشد، مواضع رسمی شهرداری تهران این موضوع را تا حد زیادی تعدیل می‌کند و آن را بیشتر ناشی از ملاحظات فرهنگی و ترافیکی می‌داند.  

تفاوت آشکار در اظهارات مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) و سخنگوی شهرداری تهران نمایان است و مشخص نیست برخی افراد با چه هدفی وضعیت ظرفیت دفن در بهشت زهرا (س) را بحرانی عنوان می‌کنند.

کارشناسان شهری معتقدند ادامه این دوگانگی در بیان واقعیت‌ها، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت به برنامه‌ریزی‌های خدمات شهری کاهش دهد و سیاست‌گذاری در موضوع حساسی، چون مدیریت آرامستان‌ها را با ابهام روبه‌رو کند. آنچه امروز ضروری به‌نظر می‌رسد انتشار آمار دقیق، اعلام ظرفیت واقعی و تدوین سیاستی واحد و شفاف در خصوص آینده دفن اموات در تهران است.

برچسب ها: بهشت زهرا ، تهران
خبرهای مرتبط
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
با حضور ۱۰ هزار نوجوان:
اجتماع نوجوانان لشکر قدس برگزار می‌شود
اعلام آمادگی سازمان بهشت زهرا برای برگزاری نماز باران
حمله اسرائیل به ۴۵ نقطه شهری فاقد وابستگی نظامی در جنگ ۱۲روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
باید یه بهشت زهرای دیکه تو یه جای دیگه تو تهران نزدیک ایستگاه مترو زده بشه
۰
۰
پاسخ دادن
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
آخرین اخبار
محله‌محوری راهبرد جدید دولت چهاردهم در حوزه رفاه است
اوحدی: دشمن ۲۰ سال برای ایجاد بحران در ایران برنامه‌ریزی کرد
ادغام اجتماعی رویکرد جدید مواجهه با معلولیت است/ ایجاد ۹۰ هزار شغل برای معلولان
عملیات گسترده هلال‌احمر برای مهار آتش‌سوزی جنگل توسکستان
ساماندهی و انضباط شهری در ۴۵ محور پایتخت
مترو و اتوبوس رایگان برای زنان در روز زن/ برگزاری کنسرت در ۵ نقطه پایتخت
هوای پایتخت دوباره ناسالم و وضعیت قرمز شد
اعضای باند کلاهبرداری ۳۰ میلیارد تومانی فروش حواله خودرو دستگیر شدند
روغن‌های خوراکی آغشته به ۱۱ کیلو شیشه کشف شد
بهره‌برداری از خط ویژه حمل و نقل همگانی (H.O.V) در بزرگراه شهید چمران
اعلام محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته محور‌های شمالی
۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور منتقل می‌شوند
مراکز آموزشی و ادارات استان تهران چهارشنبه ۱۲ آذر دایر خواهند بود
اراضی مجموعه ساصد به بوستان فناوری تبدیل می‌شود
اختلاف قیمت ۳۲ درصدی حبوبات در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار به نسبت سطح شهر
رسیدگی به هیئت‎های عفو و اظهارات رجوی پیش از عملیات «فروغ جاویدان»
اعتبار ۲ هزار میلیاردی برای نوسازی مدارس
ادعای بی‌اساس رسانه‌های معاند درباره پرونده اختلاف دانشجویان ایرانی و لبنانی دانشگاه خواجه نصیر
مرگ مرموز مدیر جوان، اعتراف همسر به قتل
اجرای طرح «پناه گرم» در ۲۲ منطقه تهران برای بی‌خانمان‌ها
کاهش ۱۴ درصدی تصادفات جاده‌ای در استان تهران
یورش خونین در قهوه‌خانه شادآباد؛ چهار قاتل قبل از فرار زمین‌گیر شدند
اعمال قانون بیش از ۲۹۰ هزار خودرو در ۱۰ روز نخست آذرماه
آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده/ کیفرخواست متهمان پرونده شهادت قاضی احسان باقری صادر شد
دعوت وزارت کار از صاحبان کسب و کار برای پیوستن به پویش ترویج ورزش بانوان​ کارگر
پرونده پرابهام «ون‌های شهرزاد»؛ از شکست طرح تا افزایش ناگهانی قیمت
خودرو‌های شخصی هم باید برقی شوند / نگارش قانون کافی نیست
افزایش ۲۰ درصدی فوتی‌ها با آغاز آلودگی هوای تهران
تولید ۶۰ قسمت از مجموعه «آقای پلیس»؛ سفیر آموزشی پلیس در فضای مجازی
اعمال قانون دارندگان پلاک زوج/ لغزندگی در معابر شمالی تهران