باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه العربی در گزارشی به عمق نفوذ گروه هکری «حنظله» پرداخت و مجری این شبکه گفت: گروه هکری عملیاتی بیسابقه در داخل اسرائیل انجام داده و به خودروی یک دانشمند هستهای نفوذ کرده است. هدف آنها اسحاق گرتز است؛ فردی که او را از اعضای زیرساخت پژوهشی هستهای اسرائیل معرفی میکنند.
هکرها میگویند این اقدام «پاسخی نمادین» به سالگرد ترور محسن فخریزاده بوده است. پیامی تهدیدآمیز کنار خودرو گذاشتهاند و اطلاعات شخصی و حرفهای او را نیز منتشر کردهاند. تصاویر منتشرشده از خودرو و خانه دانشمند صهیونیست موجی از واکنشها را در شبکهها برانگیخته است