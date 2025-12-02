به گفته رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان کردستان، هشت دانش‌آموز ساکن این خوابگاه در اثر انتشار گاز مونوکسید کربن دچار علائم مسمومیت شامل سردرد، تهوع، ضعف، گیجی و مشکلات تنفسی شده بودند.

بابک هدائی در ساعت ۱:۱۰ بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ وقوع حادثه نشت گاز مونوکسید کربن (CO) در خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه روستای کوله واقع در شهرستان دیواندره به دیسپچ اورژانس ۱۱۵ گزارش شد که پس از اعلام حادثه، کارشناسان دیسپچ، بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های نزدیک را به محل حادثه اعزام کردند.

وی افزود:کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از رسیدن به محل، ضمن ارزیابی سریع و ایمن‌سازی محیط، اقدامات درمانی اولیه شامل اکسیژن‌تراپی، پایش علائم حیاتی و تثبیت وضعیت عمومی بیماران را انجام دادند و مصدومان پس از دریافت اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، جهت ادامه مراقبت‌های تخصصی به بیمارستان امام خمینی دیواندره منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با تأکید بر ضرورت نصب و بازبینی دوره‌ای تجهیزات گرمایشی در مدارس و خوابگاه‌ها، بر آگاهی نسبت به علائم مسمومیت گاز مونوکسید کربن و چگونگی پیشگیری از آن، تاکید کرد.

منبع :اورژانس کردستان 

برچسب ها: کردستان ، اورژانس ، مسمویت
