باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» دوشنبه شب در مطلبی در اینستاگرام نوشت: «روز گذشته (یکشنبه) در تهران میزبان آقای هاکان فیدان وزیر محترم امور خارجه جمهوری ترکیه و هیئت همراه ایشان بودم. در فضایی کاملاً صمیمی و سازنده ضمن مرور روند رو به رشد روابط دوجانبه بر عزم راسخ رهبران دو کشور جهت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی ترانزیت، فناوری امنیتی و فرهنگی تأکید کردیم.

همچنین با نگرانی عمیق از وضعیت فاجعه بار غزه و کرانه باختری نسل کشی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردیم و بر ضرورت توقف فوری جنایات این رژیم و پاسخگو کردن آن در مجامع بین المللی اتفاق نظر داشتیم.

در خصوص تحولات سوریه و لبنان نیز بر احترام کامل به حاکمیت ملی تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی این دو کشور تأکید و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم کردیم.

ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه مصمم هستند با هماهنگی و همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار، ثبات و توسعه منطقه‌ای گام بردارند.»