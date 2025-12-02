وزیر امور خارجه گفت: ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه مصمم هستند با هماهنگی و همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار، ثبات و توسعه منطقه‌ای گام بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» دوشنبه شب در مطلبی در اینستاگرام نوشت: «روز گذشته (یکشنبه) در تهران میزبان آقای هاکان فیدان وزیر محترم امور خارجه جمهوری ترکیه و هیئت همراه ایشان بودم. در فضایی کاملاً صمیمی و سازنده ضمن مرور روند رو به رشد روابط دوجانبه بر عزم راسخ رهبران دو کشور جهت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی ترانزیت، فناوری امنیتی و فرهنگی تأکید کردیم.

همچنین با نگرانی عمیق از وضعیت فاجعه بار غزه و کرانه باختری نسل کشی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردیم و بر ضرورت توقف فوری جنایات این رژیم و پاسخگو کردن آن در مجامع بین المللی اتفاق نظر داشتیم.

در خصوص تحولات سوریه و لبنان نیز بر احترام کامل به حاکمیت ملی تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی این دو کشور تأکید و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم کردیم.

ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه مصمم هستند با هماهنگی و همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار، ثبات و توسعه منطقه‌ای گام بردارند.»

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، نسل‌کشی
خبرهای مرتبط
عراقچی: ما هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم/ دیپلماسی جزئی اصیل از رویکرد و اصول ما است
عراقچی: آمریکا باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد
دیدار فیدان و قالیباف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Italy
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مصممند یا مصمم هستند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ترکیه همان دوست عزیز همسایه هست اجازه داد قبل از حمله اسراییل اف 35ها ازاسمان ترکیه وارد خاک آذربایجان شوند دولت باید مواظب این گرگ عثمانی اردوان باشد ترامپ گفت اردوان کارهای ما انجام میدهد منظورش سقوط اسد بود اگر امکانش باشد امروز برعلیه ایران اقدام میکرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ترکیه با نفوذ در سوریه و حمایت از جولانی چقدر ضرر به ایران زد ؟؟ ترکیه سوریه را دو دستی تقدیم اسراییل داد .حالا گامی برای بهبود رابطه ایران و سوریه بر می دارد ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
غلط املایی و انشایی از رسانه ها پذیرفته نیست...!
مصمم اند صحیح است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
امیدواریم برجام تو برنامه تون نباشه
۰
۰
پاسخ دادن
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
آخرین اخبار
وزیر کشور: دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند
عراقچی: صیانت از انسجام ملی لازمه موفقیت کشور در مواجهه با شرارت‌های دشمنان است
نامه مشترک ایران، روسیه و چین درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان بررسی موضوع ایران در شورای امنیت
قالیباف: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
جایگاه زن در تراز انقلاب اسلامی، امتداد خط فاطمی است
دیدار و گفت‌وگوی سفیر کشورمان با وزیر دربار کویت
تأکید رئیس‌جمهور عراق بر تقویت روابط با ایران
سرلشکر موسوی: دانش قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) به بخش‌های مختلف منتقل شود
پزشکیان: با تکیه بر اراده و پشتکار افراد دارای معلولیت و همه مردم ایران ایستاده‌ایم
رئیس کل سازمان نظام پزشکی از سوی رئیس‌جمهور منصوب شد
مهاجرانی: درخصوص بنزین قرار نبود مردم را شگفت‌زده کنیم/۵ اقدام عملی دولت درمورد انرژی
بحث رفع فیلترینگ تلگرام دنبال می‌شود/ مهمترین چالش کشور مسائل اقتصادی است
عملکرد صنعت بیمه آسیب‌شناسی شود/ لزوم بازنگری در قوانین بیمه
تاجگردون: نمایندگان نمی توانند در حین بررسی بودجه پیشنهادات حکمی داشته باشند
رسیدگی دیوان محاسبات به ترک فعل در اجرای تکلیف انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی
رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود است
عراقچی: ایران و ترکیه مصممند با همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار منطقه‌ای گام بردارند
بررسی لایحه دوفوریتی الحاق برخی مواد به قانون بودجه سالانه در دستورکار مجلس
جلسه غیرعلنی مجلس درباره بررسی بودجه سالانه
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۱۱ آذر