وزیر امور خارجه گفت: ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه مصمم هستند با هماهنگی و همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار، ثبات و توسعه منطقه‌ای گام بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» دوشنبه شب در مطلبی در اینستاگرام نوشت: «روز گذشته (یکشنبه) در تهران میزبان آقای هاکان فیدان وزیر محترم امور خارجه جمهوری ترکیه و هیئت همراه ایشان بودم. در فضایی کاملاً صمیمی و سازنده ضمن مرور روند رو به رشد روابط دوجانبه بر عزم راسخ رهبران دو کشور جهت تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، انرژی ترانزیت، فناوری امنیتی و فرهنگی تأکید کردیم.

همچنین با نگرانی عمیق از وضعیت فاجعه بار غزه و کرانه باختری نسل کشی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردیم و بر ضرورت توقف فوری جنایات این رژیم و پاسخگو کردن آن در مجامع بین المللی اتفاق نظر داشتیم.

در خصوص تحولات سوریه و لبنان نیز بر احترام کامل به حاکمیت ملی تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی این دو کشور تأکید و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را قویاً محکوم کردیم.

ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت مهم منطقه مصمم هستند با هماهنگی و همکاری نزدیک در مسیر صلح پایدار، ثبات و توسعه منطقه‌ای گام بردارند.»

برچسب ها: وزیر امور خارجه ، نسل‌کشی
خبرهای مرتبط
عراقچی: ما هیچ‌گاه میز مذاکره را ترک نکرده‌ایم/ دیپلماسی جزئی اصیل از رویکرد و اصول ما است
عراقچی: آمریکا باید با جلب اعتماد ایران به دیپلماسی بازگردد
دیدار فیدان و قالیباف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Italy
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مصممند یا مصمم هستند؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ترکیه همان دوست عزیز همسایه هست اجازه داد قبل از حمله اسراییل اف 35ها ازاسمان ترکیه وارد خاک آذربایجان شوند دولت باید مواظب این گرگ عثمانی اردوان باشد ترامپ گفت اردوان کارهای ما انجام میدهد منظورش سقوط اسد بود اگر امکانش باشد امروز برعلیه ایران اقدام میکرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
ترکیه با نفوذ در سوریه و حمایت از جولانی چقدر ضرر به ایران زد ؟؟ ترکیه سوریه را دو دستی تقدیم اسراییل داد .حالا گامی برای بهبود رابطه ایران و سوریه بر می دارد ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
غلط املایی و انشایی از رسانه ها پذیرفته نیست...!
مصمم اند صحیح است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
امیدواریم برجام تو برنامه تون نباشه
۰
۰
پاسخ دادن
عیادت رئیس‌جمهور از رضا امیرخانی
پزشکیان: اجرای آزمایشی شیوه‌های نوین آموزشی، نقطه آغازی در تحول کیفی آموزش است
کاهش آلاینده‌های جوی نخستین دغدغه مردم تهران/ پایتخت در شدیدترین دوره آلودگی
پزشکیان: توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای تهران می‌تواند پیشران توسعه آن به دیگر استان‌ها باشد
رزمایش سهند ۲۰۲۵ خط بطلانی بر طرح انزوای ایران است
پزشکیان: در نگاه رهبری، آزادی مشروع حق مردم و تکلیف حکومت است
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۳ آذر
مطالبه‌گری و پیگیری وظایف دستگاه‌ها از وظایف رسانه ملی در قانون هوای پاک است
آخرین اخبار
مطالبه‌گری و پیگیری وظایف دستگاه‌ها از وظایف رسانه ملی در قانون هوای پاک است
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۱۳ آذر
کاهش آلاینده‌های جوی نخستین دغدغه مردم تهران/ پایتخت در شدیدترین دوره آلودگی
عیادت رئیس‌جمهور از رضا امیرخانی
پزشکیان: توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای تهران می‌تواند پیشران توسعه آن به دیگر استان‌ها باشد
رزمایش سهند ۲۰۲۵ خط بطلانی بر طرح انزوای ایران است
پزشکیان: در نگاه رهبری، آزادی مشروع حق مردم و تکلیف حکومت است
پزشکیان: اجرای آزمایشی شیوه‌های نوین آموزشی، نقطه آغازی در تحول کیفی آموزش است
«حقوق ملت» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از وجوه قابل افتخار است
دیدار و گفت‌وگوی مدیر دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در عراق با سفیر ایران 
ابلاغ پیام عراقچی به وزارت امور خارجه تونس
عارف: برای ماندگاری جوانان نخبه کارگروهی در دولت تشکیل شده است
پیامک رئیس‌جمهوری به مردم ایران
نشست شورای اتحادیه بین‌المجالس جهانی در مجلس با قالیباف
پیش ثبت‌نام انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۱۳ دی ماه آغاز می‌شود
آموزش حکمرانی و قانونگذاری به ۹۰۰ نفر در مدرسه حکمرانی شهید مدرس
رهبر انقلاب: زن، کارگزار خانه نیست، مدیر است/ اسلام بر رعایت کامل احترام زن تأکید دارد
کدخدایی: نیازمند روش‌های نوین برای تبیین مفهوم آزادی هستیم
قائم‌پناه: هیبریدی‌کردن موتور خودرو‌های داخلی آغاز شده است
تصویب آیین‌نامه ممنوعیت تامین و ارتقای هرگونه موسسه آموزش عالی جدید
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
مجلس با کاهش سقف مجازات کیفری مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد
حقوق هیچ قشری نباید نادیده گرفته شود
طحان نظیف: ۸۵۰ اثر علمی در همایش آزادی‌های مشروع به دبیرخانه رسید
ولایت فقیه؛ از نراقی و صاحب‌جواهر تا بازآفرینی حکومتی آن در اندیشه امام خمینی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۲ آذر