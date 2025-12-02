باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح ابعاد این پرونده اظهار کرد: موضوع قتل در سال ۱۳۹۹ پس از گزارش یکی از مراکز درمانی و با ورود سریع و به‌موقع مراجع انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب سمنان، در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در جریان بررسی‌های حرفه‌ای مشخص شد که متهم پس از ارتکاب قتل، با صحنه‌سازی حساب‌شده برای پنهان کردن حقیقت، وضعیت محل را به‌گونه‌ای تغییر داده بود که مرگ، طبیعی یا ناشی از حادثه‌ای غیرجنایی جلوه کند و از این طریق عوامل انتظامی و همکاران قضایی را دچار انحراف در مسیر کشف واقعیت سازد؛ اما این تلاش با انجام تحقیقات علمی، بازسازی دقیق صحنه و تحلیل چندلایه مستندات، ناکام ماند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: پس از تکمیل تحقیقات، جمع‌آوری ادله مستند و بررسی همه‌جانبه پرونده، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سمنان، متهم را مجرم شناخته و حکم قصاص نفس صادر کرد. این رأی نیز در دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه، تأیید و ابرام شد.

وی با اشاره به تبعات اجتماعی چنین جنایاتی و ضرورت برخورد قاطع برای جلوگیری از تجری دیگران در ارتکاب خشونت‌های خانوادگی گفت: حکم قصاص نفس پس از طی تمامی مراحل قانونی، رعایت کامل موازین شرعی و قضایی و بنا به تقاضای اولیای دم، صبح امروز در ملاءعام و در سمنان اجرا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پایان تأکید کرد: اجرای این حکم، علاوه بر احقاق حق اولیای دم، پیام روشنی برای جامعه دارد؛ اینکه دادگستری استان سمنان در برابر هرگونه جنایت عمدی، به‌ویژه جرایمی که با برنامه‌ریزی، صحنه‌سازی و تلاش برای اخلال در روند کشف حقیقت همراه باشد، با قاطعیت، دقت و بدون هیچ‌گونه مسامحه اقدام خواهد کرد.

منبع:میزان