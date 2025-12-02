معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ثبت بیشترین آمار مبتلایان به تب دنگی در بندرعباس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی میرزاده در حاشیه برگزاری جلسه مجمع سلامت شهرستان قشم اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۵۰۰ تست تب دنگی در استان هرمزگان انجام شده که از این شمار ۲۴۴ مورد مثبت بوده و از این تعداد ۲۳۷ مورد در بندرعباس ثبت شده است.

وی با بیان اینکه مابقی موارد مثبت در شهرستان‌های جاسک، سیریک و بندرلنگه بوده، خاطرنشان کرد: از موارد ابتلا به تب دنگی ۲۱۸ مورد ایرانی و مابقی اتباع خارجی بودند.

به گفته معاون دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ۶۴ مورد از موارد مثبت در بیمارستان‌های استان بستری شدند و خوشبختانه هیچ‌گونه مرگ و میر ناشی از این بیماری نداشتیم.

میرزاده با اشاره به موقعیت استراتژیک شهرستان قشم و حضور بالای گردشگران در این منطقه به ویژه در فصل زمستان، تصریح کرد: در این شرایط امکان انتقال بیماری آنفلوآنزا و تب دنگی بسیار بالا هست و ما امیدواریم مردم نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند و نهاد‌های مسوول نیز نسبت به بهسازی محیط اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه پشه ناقل تب دنگی به آب‌های راکد حتی در ابعاد بسیار کوچک علاقه دارد، افزود: این پشه قادر است در کمترین حجم آب، حتی آبی که داخل یک قوطی کنسرو یا لاستیک فرسوده جمع شده باشد، تکثیر شود و ضروری است که هم مردم و هم مسئولان شهری برای حذف این منابع اقدام جدی انجام دهند.

بهسازی محیط کلید طلایی مقابله با پشه آئدس هست

فرماندار شهرستان قشم نیز با تاکید بر هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسوول به ویژه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و نهاد‌های عمرانی در جهت کمک به شبکه بهداشت برای مقابله با پشه آئدس، گفت: بهسازی محیط کلید طلایی مقابله با پشه آئدس است.

حسین امیرتیموری بیان کرد: طبق نظر کارشناسان بهداشتی، آب‌های راکد، چاله‌های آسانسور، آب انبارها، قایق‌های بلااستفاده و لاستیک‌های مستعمل محیط مناسبی برای زندگی پشه آئدس هست که باید این محیط‌ها بهسازی و اقدامات لازم انجام شود.

وی تاکید کرد: قشم از شهرستان‌های موفق در بحث مقابله با پشه آئدس هست و امیدواریم با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول به اهداف مشخص در بحث سلامت دست یابیم.

مجمع سلامت شهرستان قشم که با حضور دستگاه‌های ذیربط، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و خیرین سلامت با محوریت بررسی راهکار‌های مقابله با پشه آئدس و تب دنگی برگزار شد.