آغاز هفدهمین جشنواره انار بادرود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0627\u0646\u0627\u0631\u060c \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0641\u0631\u0622\u0648\u0631\u06cc\u200c\u0634\u062f\u0647\u060c \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639\u200c\u062f\u0633\u062a\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc\u060c \u063a\u0631\u0641\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0646\u0631\u06cc\u060c \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0647\u0641\u062f\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0646\u0627\u0631 \u0628\u0627\u062f\u0631\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u062a\u0627 \u06f1\u06f7 \u0622\u0630\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n