آغاز هفدهمین جشنواره انار بادرود + فیلم

هفدهمین جشنواره گردشگری و شکرانه برداشت انار در بادرود اصفهان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه بزرگ انار، محصولات فرآوری‌شده، صنایع‌دستی محلی، غرفه‌های تولیدکنندگان و اجرای گروه‌های هنری، بخش‌های اصلی هفدهمین جشنواره انار بادرود را تشکیل می‌دهد.

این جشنواره همچنان تا ۱۷ آذر در این شهر ادامه دارد.

 

