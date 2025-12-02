بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۴ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز سه شنبه یازدهم آذر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهر کارون به ۲۱۶ میکرو گرم بر متر مکعب رسیده که گویای آن است که این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار دارد.

همچنین این شاخص در شهرهای اهواز ۱۹۶، خرمشهر ۱۵۷، دشت آزادگان ۱۶۴، شادگان ۱۶۲، ملاثانی ۱۵۲ و هویزه ۱۶۲ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۰۹، آغاجری ۱۲۴، امیدیه ۱۱۳، بهبهان ۱۳۶، شوشتر ۱۴۳، ماهشهر ۱۴۸ و هفتکل ۱۱۸ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند‌.

در شرایط نارنجی، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، هوا در شهرهای امیدیه، رامهرمز، ایذه، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.

دهدز تنها شهر با هوای پاک است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میمشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور