مهدیه باقری از خراسان جنوبی در چهارمین سوگواره بین‌المللی روایت اربعین دانشجویان جهان اسلام موفق به کسب رتبه برتر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - مهدیه باقری از خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه دوم بخش سفرنامه و خاطره‌نویسی در چهارمین سوگواره بین‌المللی روایت اربعین دانشجویان جهان اسلام شد.

اثر فاخر این بانوی اهل خراسان‌جنوبی که با محوریت روایت‌گری از تجربه حضور در مسیر اربعین تولید شده بود، در میان آثار رسیده از کشورهای مختلف جهان اسلام مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت و موفق به کسب رتبه دوم این رویداد بین‌المللی شد.

سوگواره روایت اربعین با هدف ترویج فرهنگ مقاومت، پاسداشت حماسه راهپیمایی اربعین و تشویق جوانان جهان اسلام به ثبت تجربه‌های معنوی برگزار می‌شود و بخش سفرنامه و خاطره‌نویسی از بخش‌های پرمخاطب و رقابتی این رویداد محسوب می‌شود. 

 

