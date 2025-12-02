امروزهم‌زمان با یازدهم آذر، سالروز شهادت میرزا کوچک‌خان جنگی، جمعی از مسئولان گیلان با حضور در گلزار شهدای سلیمانداراب رشت، به مقام شامخ این روحانی ادای احترام‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _    به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت سردار نامدار نهضت جنگل، میرزا کوچک‌خان جنگلی، محمدرضا داوطلب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان به همراه جمعی از فرماندهان سپاه و مسئولان استانی، با حضور در مزار این مجاهد نستوه، نسبت به مقام شامخ شهید میرزا کوچک‌خان و شهدای روحانی استان گیلان ادای احترام کردند.

در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این شخصیت برجسته تاریخ معاصر و روحانیون مجاهدی را که در مسیر پاسداری از ارزش‌های دینی، استقلال میهن و آرمان‌های انقلاب جان خود را تقدیم کردند، گرامی داشتند.

این مراسم در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تأکید بر استمرار راه و آرمان‌های شهدا برگزار شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گلباران مزار میرزا کوچک جنگلی + فیلم و تصاویر

گلباران مزار میرزا کوچک جنگلی + فیلم و تصاویر

گلباران مزار میرزا کوچک جنگلی + فیلم و تصاویر

برچسب ها: گلباران ، میرزا
خبرهای مرتبط
گلباران محل شهادت دلاورمردان نیروی دریایی ارتش در خلیج فارس
گلباران بیت تاریخی امام راحل در قم
تجلیل از پدران آسمانی در رشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
رحمت خدا بر کوچک جنگلی
۰
۱
پاسخ دادن
آخرین اخبار
آمادگی ۵۵ راهدار خانه گیلان برای اجرای طرح زمستانی
افزایش بیماران تنفسی در گیلان/ ضرورت بسیج همگانی
بزرگداشت شهید میرزا کوچک جنگلی و شهدای روحانی در رشت + تصاویر و فیلم
گلباران مزار میرزا کوچک جنگلی + فیلم و تصاویر