باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت سردار نامدار نهضت جنگل، میرزا کوچک‌خان جنگلی، محمدرضا داوطلب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان به همراه جمعی از فرماندهان سپاه و مسئولان استانی، با حضور در مزار این مجاهد نستوه، نسبت به مقام شامخ شهید میرزا کوچک‌خان و شهدای روحانی استان گیلان ادای احترام کردند.

در این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این شخصیت برجسته تاریخ معاصر و روحانیون مجاهدی را که در مسیر پاسداری از ارزش‌های دینی، استقلال میهن و آرمان‌های انقلاب جان خود را تقدیم کردند، گرامی داشتند.

این مراسم در راستای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تأکید بر استمرار راه و آرمان‌های شهدا برگزار شد.