دیوان محاسبات با پایان یافتن مهلت قانونی برای انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی روند رسیدگی به ترک فعل دستگاه‌های مسئول را آغاز کرد.

اجرای تکلیف مقرر در جز (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۴، که براساس آن باید با همکاری مشترک وزارت نفت و بانک مرکزی و از طریق فراهم‌سازی زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم، سازوکار انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی عملیاتی می‌شد، با وجود پایان مهلت قانونی، به مرحله اجرا نرسیده است.

بر این اساس، دیوان محاسبات کشور به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، پرونده ترک فعل در اجرای این حکم قانونی را برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال کرده است.

