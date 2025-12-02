باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ علی اصغر شریفی، رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امروز سه شنبه یازدهم آذر ماه، پلیس با خودرو‌هایی که آخرین شماره عدد سه رقمی پلاکشان زوج است؛ برخورد و اعمال قانون می‌کند. (جریمه ۲۰۰ هزار تومانی)

وی در ادامه افزود: در برخی از معابر تهران از شب گذشته شاهد ریزش باران بوده‌ایم و همین مسئله باعث لغزندگی معابر در مناطق شمالی پایتخت شده است.

سرهنگ شریفی در خصوص وضعیت ترافیک یازدهمین روز آذرماه با توجه به اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل افزود: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بار ترافیک نسبتاً پر حجم را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین قبل از امام علی (ع) تا پل پاسداران، بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

وی ادامه داد: مسیرجنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از خیابان هلال احمر تا تونل توحید و بزرگراه بسیج بالاتر از سه راه افسریه تا قصر فیروزه، بار ترافیک نسبتاً پرحجم است.

سرهنگ شریفی در ادامه گفت: در بقیه معابر و بزرگراه‌های تهران ترافیک عادی و روان را شاهد هستیم.

وی اعلام کرد: تردد وسایل نقلیه سنگین و کامیون نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، مواد غذایی فاسد شدنی و دارو در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سرهنگ شریفی در پایان به شهروندان تهرانی توصیه کرد: با توجه به وارونگی هوا استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو) بهترین گزینه برای کاهش آلاینده‌ها و ترافیک در پایتخت است.