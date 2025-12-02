مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل، گفت: شرایط آلودگی در اردبیل نسبت به سال گذشته بیشتر شده که این وضعیت بی سابقه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - کیومرث سفیدی گفت: این پدیده به‌دلیل وجود ذرات معلق در هوا است که باعث افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا شده است. 

او افزود: منشأ این ذرات می‌تواند اراضی کشاورزی اطراف و همچنین برخی معادن باشد که در سطح شهر موجب کاهش دید و در مواردی ایجاد آلودگی می‌شود.

سفیدی تصریح کرد: تعداد روز‌های آلوده نسبت به سال گذشته دو روز بیشتر شده است و چنین وضعیتی در اردبیل بی‌سابقه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تنها سه روز هوای ناسالم گزارش شده بود، اما متأسفانه امسال این عدد به پنج روز رسیده است.

سفیدی همچنین بیان کرد: با توجه به احتمال افزایش روز‌های ناسالم، نظارت بر صنایع و جایگاه‌های عرضه سوخت در اردبیل به‌منظور کنترل کیفیت هوا تشدید خواهد شد.

او افزود: در راستای مدیریت و کاهش آلودگی هوا، کنترل‌های شبانه و مستمر در دستور کار قرار دارد و صنایعی که در نزدیکی شهر فعالیت می‌کنند، به‌طور ویژه تحت نظارت کارشناسان اداره‌کل محیط‌زیست استان قرار خواهند گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل گفت: بررسی وضعیت اخیر آلودگی هوا در اردبیل نشان می‌دهد که این استان با پدیده‌ای کم‌سابقه روبه‌رو است و افزایش تعداد روز‌های ناسالم در سال جاری ضرورت اقدام‌های فوری و هدفمند را دوچندان کرده است. 

سفیدی افزود: اگرچه بارندگی‌ها می‌تواند نقش موقت و محدودی در کاهش ذرات معلق داشته باشد، اما حل ریشه‌ای مشکل تنها از مسیر نظارت دقیق بر صنایع، کنترل منابع آلاینده، مدیریت اراضی کشاورزی و پایش مستمر فعالیت معادن امکان‌پذیر است. 

او تصریح کرد: همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم می‌تواند امید به بازگشت دوباره هوای پاک و سالم را برای شهروندان اردبیلی زنده نگه دارد.

برچسب ها: ذرات معلق هوا ، شاخص آلودگی هوا ، جایگاه های عرضه سوخت
خبرهای مرتبط
راه‌اندازی ایستگاه سنجش کیفیت هوا در اردبیل
یکی از علت‌های آلودگی هوای اردبیل وارونگی دما است
معاون سازمان محیط زیست:
کمبود منابع آبی و آلودگی هوا دو دغدغه مهم در کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شرایط آلودگی هوا در اردبیل بی سابقه است
آخرین اخبار
شرایط آلودگی هوا در اردبیل بی سابقه است
ذخیره بیش از ۲۴۰۰ نمونه خون بند ناف در اردبیل
کشف و ضبط ۷ تن هیزم جنگلی در اردبیل
قاضی قلابی در اردبیل بازداشت شد