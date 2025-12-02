باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - کیومرث سفیدی گفت: این پدیده بهدلیل وجود ذرات معلق در هوا است که باعث افزایش شاخص آلودگی و کاهش کیفیت هوا شده است.
او افزود: منشأ این ذرات میتواند اراضی کشاورزی اطراف و همچنین برخی معادن باشد که در سطح شهر موجب کاهش دید و در مواردی ایجاد آلودگی میشود.
سفیدی تصریح کرد: تعداد روزهای آلوده نسبت به سال گذشته دو روز بیشتر شده است و چنین وضعیتی در اردبیل بیسابقه است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ تنها سه روز هوای ناسالم گزارش شده بود، اما متأسفانه امسال این عدد به پنج روز رسیده است.
سفیدی همچنین بیان کرد: با توجه به احتمال افزایش روزهای ناسالم، نظارت بر صنایع و جایگاههای عرضه سوخت در اردبیل بهمنظور کنترل کیفیت هوا تشدید خواهد شد.
او افزود: در راستای مدیریت و کاهش آلودگی هوا، کنترلهای شبانه و مستمر در دستور کار قرار دارد و صنایعی که در نزدیکی شهر فعالیت میکنند، بهطور ویژه تحت نظارت کارشناسان ادارهکل محیطزیست استان قرار خواهند گرفت.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان اردبیل گفت: بررسی وضعیت اخیر آلودگی هوا در اردبیل نشان میدهد که این استان با پدیدهای کمسابقه روبهرو است و افزایش تعداد روزهای ناسالم در سال جاری ضرورت اقدامهای فوری و هدفمند را دوچندان کرده است.
سفیدی افزود: اگرچه بارندگیها میتواند نقش موقت و محدودی در کاهش ذرات معلق داشته باشد، اما حل ریشهای مشکل تنها از مسیر نظارت دقیق بر صنایع، کنترل منابع آلاینده، مدیریت اراضی کشاورزی و پایش مستمر فعالیت معادن امکانپذیر است.
او تصریح کرد: همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول و همراهی مردم میتواند امید به بازگشت دوباره هوای پاک و سالم را برای شهروندان اردبیلی زنده نگه دارد.