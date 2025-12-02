باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بر اساس پیگیریهای خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران از شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در خصوص بحث مازوت سوزی نیروگاه به ما اعلام شد: کمتر ۱۵ درصد از نیروهای کشور قابلیت مصرف مازوت را دارند و بیش از ۸۵ درصد نیروگاهها اصلاً قابلیت مصرف این سوخت را ندارند. به دلیل مسائل زیست محیطی و استهلاک ناشی از سوختهای مایع مانند گازوئیل و مازوت، اولویت اول نیروگاهها بر استفاده از سوخت گاز است.
اگر امکان تخصیص صد درصدی سوخت گاز به همه نیروگاهها وجود داشته باشد، نیروگاهها آمادگی کامل برای کار با سوخت گاز را دارند. اما به دلیل محدودیتهای تأمین سوخت گاز و افزایش مصارف خانگی، امکان تحویل گاز به طور کامل به نیروگاهها وجود ندارد و در نتیجه، نیروگاهها به سوختهای پشتیبان مانند گازوئیل رو میآورند.
در خصوص سوخت مازوت استاندارد و غیر استاندارد، وزارت نفت متولی این حوزه است. امسال همکاری خوبی در زمینه تحویل مازوت کم گوگرد به برخی از نیروگاهها که اولویت آنها مشخص شده، انجام شد. استفاده از این سوخت میتواند تأثیر بسزایی در کاهش آلودگی هوا داشته باشد.
تستهای انجام شده نشان میدهد که اگر مازوت کم گوگرد در این نیروگاهها استفاده شود، میزان آلایندگی آن در حد مجاز و مورد تأیید سازمان محیط زیست خواهد بود. با این حال، تأمین این سوخت با چالشهایی از سوی وزارت نفت همراه است که باید حل شود.