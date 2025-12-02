هواشناسی مازندران درباره آغاز فعالیت سامانه بارشی از فردا چهارشنبه هشدار نارنجی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد که سامانه بارشی از اوایل وقت فردا چهارشنبه ۱۲ آذر تا صبح پنجشنبه وارد استان خواهد شد و بارش باران، وزش باد نسبتا شدید موقتی، کاهش ۴ تا ۱۰ درجه دما و بارش برف در مناطق کوهستانی از جمله پیامد‌های فعال شدن این سامانه بارشی است.

بر اساس این گزارش آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، خسارت به سازه‌های کم‌مقاوم و سست بنیان، وقوع صاعقه، کاهش دید افقی، اختلال در تردد، ریزش‌سنگ و رانش زمین در جاده‌های کوهستانی از پیامد‌های فعالیت این سامانه در مازندران است.

هواشناسی مازندران به مردم توصیه کرد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها اقامت نداشته باشند و از تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی، فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی خودداری کنند.

منبع:هواشناسی مازندران

تبادل نظر
