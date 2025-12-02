شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز کمک معیشتی مددجویان بهزیستی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی است واریز کمک معیشتی مددجویان بهزیستی با تاخیرمواجه شده است. این واریزی که برای کمک‌هزینه لوازم بهداشتی و کمک‌معیشتی و مستمری مددجویان بهزیستی واریز میشد؛ تاخیر در واریز آن مشکلات آنها را دو چندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و عرض احترام من و عده‌ای از مددجویان بهزیستی از عملکرد بهزیستی در باب واریزی‌ها این سازمان به حساب‌های مددجویان از قبیل واریز نامنظم و گاه عدم واریز مثل مستمری و حق پرستاری و هزینه‌های لوازم بهداشتی و اخیرا کمک معیشتی معلولان خیلی شدید فاید شغل که به تعداد قابل توجهی از این افراد که خودم نیز جزوی از این مشمولین هستم که این ماه یعنی آبان کمک معیشتی برای من واریز نشد، گلایه داریم و با پیگیری‌های که از طریق مددکارمان داشتیم به نتیجه‌ی نرسیدیم و هیج سازمان و نهاد و اداره‌ی پاسخگو نیست و ما در این جامعه سرگردان و حیران هستیم لطفا شما موضوع را از طریق مجاری ادراری پیگیری بفرمایید با تشکر

