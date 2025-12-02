کسب و کارهای اینترنتی روستایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0631\u0648\u0646\u0642 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u0627\u062a \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0641\u0631\u0648\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634\u0627\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a.\n\u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f6\u06f0\u06f0 \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u06f2\u06f0 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0645\u0644\u06cc \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u0627\u062a \u0645\u062a\u0635\u0644 \u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f \u06f3\u06f5\u06f0 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631\u0622\u0645\u062f \u06a9\u0633\u0628 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n