کسب و کارهای اینترنتی روستایی + فیلم

فروش اینترنتی محصولات محلی در کرمانشاه گامی موثر برای رونق اقتصاد بومی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - رونق فروش تولیدات روستایی با گسترش فروشگاه‌های اینترنتی در کرمانشاه افزایش یافت.

بیش از هزار و ۶۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند و سال گذشته با فروش محصولات خود ۳۵۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

 

