مازندران با مشارکت بیش از ۸۶ هزار شهروند و صرفه‌جویی ۴۰ میلیون مترمکعب گاز، رتبه نخست پویش ملی کاهش مصرف گاز را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوانربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت صنایع پتروشیمی در آیین آغاز دومین طرح پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و رونمایی از پوستر طرح از مازندران، گفت: در سال گذشته بیش از ۸۶ هزار مازندرانی در این پویش ۴۰ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی کردند که ۳ هزار جایزه به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در حال توزیع میان این مشترکین هستیم.

او همچنین از امضای تفاهم‌نامه جدید شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سه استان شمالی در جهت تقدیر و جوایز مشترکین بخش‌های صنعت، کشاورزی و مشترکین مسکونی در طرح دوم خبر داد.

ربانی گفت: با ذخیره هزینه‌های صرفه‌جویی، تعداد ۱۳۰ دستگاه ویلچر به نیازمندان مازندرانی اهدا و همچنین ۵۰ ویلچر کودک نیز از پاداش صرفه‌جویی مازندرانی برای کودکان استان سیستان و بلوچستان هزینه شد.

