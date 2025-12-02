باشگاه خبرنگاران جوان - ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت صنایع پتروشیمی در آیین آغاز دومین طرح پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و رونمایی از پوستر طرح از مازندران، گفت: در سال گذشته بیش از ۸۶ هزار مازندرانی در این پویش ۴۰ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی کردند که ۳ هزار جایزه به ارزش ۷۰ میلیارد تومان در حال توزیع میان این مشترکین هستیم.

او همچنین از امضای تفاهم‌نامه جدید شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سه استان شمالی در جهت تقدیر و جوایز مشترکین بخش‌های صنعت، کشاورزی و مشترکین مسکونی در طرح دوم خبر داد.

ربانی گفت: با ذخیره هزینه‌های صرفه‌جویی، تعداد ۱۳۰ دستگاه ویلچر به نیازمندان مازندرانی اهدا و همچنین ۵۰ ویلچر کودک نیز از پاداش صرفه‌جویی مازندرانی برای کودکان استان سیستان و بلوچستان هزینه شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران